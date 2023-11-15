合作打擊芬太尼 美擬解除中國物證鑑定中心制裁

美中共同打擊芬太尼毒品，可望達成協議。美國將解除2020年以來對中國公安部警方鑑識機構的限制。（路透）

路透14日報導，拜登 政府將解除對中國公安部物證鑑定中心(Institute of Forensic Science)制裁，希望說服北京加強與美國合作，聯合打擊在美國日漸嚴重的芬太尼(fentanyl)毒品泛濫危機。

禁止製造芬太尼的相關化學物質一直被華府 列為優先施政項目，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，從2016年至2021年間，芬太尼過量致死案例在美國增加三倍。

報導指出，拜登總統15日在舊金山亞太經濟合作會議(APEC)論壇將與中國國家主席習近平討論芬太尼問題。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)14日表示，華府希望這次拜習會能促成具體行動的落實，美中雙方共同對芬太尼販售加強查緝。消息人士說，美方已經做好準備，將解除對公安部物證鑑定中心的制裁。2020年，公安部轄下的物證鑑定中心遭控對維吾爾 等少數民族侵犯人權，被美國列入出口管制「實體清單」(entity list)，禁止取得美國進口貨品。

路透分析，中方長久以來一直懷疑，物證鑑定中心遭到制裁的同時，美方如何預期中方願意針對打擊芬太尼與美國合作。

另一方面，將物證鑑定中心從「實體清單」除名，極可能遭到某些美國國會議員及保守派團體反對，理由是擔心中國政府對維吾爾族的打壓。共和黨籍田納西州聯邦參議員瑪莎‧布萊克伯恩(Marsha Blackburn)便說，從「實體清單」除名將是「沒良心」的行動。

布萊克伯恩14日發表聲明表示，習政權面臨經濟問題，需要美國出手相救，拜登應該加強施壓力道，對中國祭出更嚴格制裁，並且維持現有制裁。

中國駐華府大使館並未回應媒體有關芬太尼問題的採訪要求。

芬太尼比海洛因藥效強約50倍，經常與其他不法藥品混合使用，造成致命下場。根據政府機關估計，2021年當中，美國藥物過量致死案例突破10萬例。