我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

合作打擊芬太尼 美擬解除中國物證鑑定中心制裁

記者顏伶如／綜合報導
美中共同打擊芬太尼毒品，可望達成協議。美國將解除2020年以來對中國公安部警方鑑識機構的限制。（路透）
美中共同打擊芬太尼毒品，可望達成協議。美國將解除2020年以來對中國公安部警方鑑識機構的限制。（路透）

路透14日報導，拜登政府將解除對中國公安部物證鑑定中心(Institute of Forensic Science)制裁，希望說服北京加強與美國合作，聯合打擊在美國日漸嚴重的芬太尼(fentanyl)毒品泛濫危機。

禁止製造芬太尼的相關化學物質一直被華府列為優先施政項目，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，從2016年至2021年間，芬太尼過量致死案例在美國增加三倍。

報導指出，拜登總統15日在舊金山亞太經濟合作會議(APEC)論壇將與中國國家主席習近平討論芬太尼問題。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)14日表示，華府希望這次拜習會能促成具體行動的落實，美中雙方共同對芬太尼販售加強查緝。消息人士說，美方已經做好準備，將解除對公安部物證鑑定中心的制裁。2020年，公安部轄下的物證鑑定中心遭控對維吾爾等少數民族侵犯人權，被美國列入出口管制「實體清單」(entity list)，禁止取得美國進口貨品。

路透分析，中方長久以來一直懷疑，物證鑑定中心遭到制裁的同時，美方如何預期中方願意針對打擊芬太尼與美國合作。

另一方面，將物證鑑定中心從「實體清單」除名，極可能遭到某些美國國會議員及保守派團體反對，理由是擔心中國政府對維吾爾族的打壓。共和黨籍田納西州聯邦參議員瑪莎‧布萊克伯恩(Marsha Blackburn)便說，從「實體清單」除名將是「沒良心」的行動。

布萊克伯恩14日發表聲明表示，習政權面臨經濟問題，需要美國出手相救，拜登應該加強施壓力道，對中國祭出更嚴格制裁，並且維持現有制裁。

中國駐華府大使館並未回應媒體有關芬太尼問題的採訪要求。

芬太尼比海洛因藥效強約50倍，經常與其他不法藥品混合使用，造成致命下場。根據政府機關估計，2021年當中，美國藥物過量致死案例突破10萬例。

拜登 華府 維吾爾

上一則

華郵：習近平面臨掌權「最脆弱時刻」亟需拜習會

下一則

「拿起電話就打通」拜登強調拜習會目標：恢復美中正常對話

延伸閱讀

張忠謀APEC會晤拜登？ 白宮資深官員：依循往例

張忠謀APEC會晤拜登？ 白宮資深官員：依循往例
拜習會可能談論議題一覽 台灣、俄烏戰爭與AI全入列

拜習會可能談論議題一覽 台灣、俄烏戰爭與AI全入列
拜登政府分歧擴大 40部會逾500官員「匿名信」批評以色列

拜登政府分歧擴大 40部會逾500官員「匿名信」批評以色列
拜習會將登場 白宮：盼見台灣民主持續發展

拜習會將登場 白宮：盼見台灣民主持續發展

熱門新聞

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機