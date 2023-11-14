以巴、援烏問題交加 拜登將藉APEC峰會展現有能力顧亞太

總統拜登。（歐新社）

亞太經濟合作會議（APEC ）領袖峰會在即，美國總統拜登 和中國大陸國家主席習近平的「拜習會」15日在場邊舉行。美聯社報導，拜登希望利用亞太領袖聚首之便，展現美國雖面臨以巴衝突、外援問題等諸多外交和國內政策危機，仍具有魄力、心力和財力來關注亞太地區。

報導指出，拜習會至關重要，這兩大經濟體領袖將在一年來的不睦後尋求穩定之道。除此之外，白宮 也欲藉這次峰會向APEC領袖表明，拜登一邊防止以哈戰爭擴大、一邊力圖說服共和黨國會議員支持額外援烏經費之餘，仍有能力關注亞太事務。

白宮國家安全顧問蘇利文13日表示，拜登本周除了會見習，「還將達成更多事項」，並說拜登將提出他對亞太地區的經濟願景，藉此展現美國是亞太永續經濟成長的重要推手，也視亞太在美國經濟成長上扮演要角。

白宮官員表示，他們知道APEC諸國樂見美中有更好的對話，因為可降低區域衝突風險，美方也知道區域其他國家擔心，外界常將亞太視為美中角力場域，認為華府和北京會擅自決策而不顧小國。

有鑑於此，白宮預期推出新的倡議，透過去年啟動的印太經濟架構（IPEF）經濟戰略，推進潔淨能源投資及發展反貪汙與稅收政策。IPEF目標為抗衡北京在亞太的經貿實力，盼藉以在前總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，展現美方對亞太的承諾。

美聯社引述華府智庫「大西洋理事會」 地緣經濟中心副主任葛蘭姆指出，美國事實上希望利用APEC來展示對亞太整體持續性的經濟承諾。

美國智庫「外交關係協會」東南亞資深研究員格蘭奇克則表示，APEC大多成員對IPEF並不熱衷。TPP在川普任內破裂後，近年亞太已有北京、日本、南韓和其他主要區域經濟體參與的若干主要協定敲定。IPEF的部分內容令APEC成員感興趣，例如增進供應鏈韌性方面，但他們希望拜登端出進一步美國市場准入。

報導指出，拜登任內不願尋求和其他國家締結新的自由貿易協議，有美國官員暗自議論，這類協定雖能促進國際商貿，美國民眾和部分國會議員卻質疑將使國內製造業工作外移。

匿名高階知情官員並向美聯社透露，拜習會面時，拜登預期會提到美國對菲律賓的承諾。近期中方船隻傳出在南海主權爭議地區阻擋並碰撞菲國船隻。