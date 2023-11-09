華府3隻大熊貓提前回中國了 保育員淚送

FedEx的「熊貓快線」8日載著華府的三隻大熊貓返回中國。（FedEx提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)的三隻大熊貓8日已離開美國，踏上返中的旅程，動物園保育員與大熊貓揮淚送別，由於送回的時間點事前並未宣布，讓不少原想從外州趕來和大熊貓「道別」的民眾錯愕。美中50多年來的「熊貓外交」即將畫上句點，目前全美僅剩亞特蘭大動物園還有四隻熊貓，但也將在明年到期返回中國。

美中50年熊貓外交 明年將畫下句點

大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）

載著熊貓「小奇蹟」的箱櫃從華盛頓特區的國家動物園，前往機場。(Getty Images)

大熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)8日由警車開道，前往杜勒斯國際機場(IAD)，於下午1時搭乘777型FedEx專機，飛行19個小時回到中國四川成都臥龍大熊貓保護區。牠們搭乘的專機上有數百磅竹子以及玩具。臨行前，曾照顧牠們多年的保育員們一一與牠們擁抱、道別，忍不住熱淚盈眶。保育員湯普森(Laurie Thompson)與拉莉(Mariel Lally)則一路護送牠們，直到成都。

有竹子和玩具 熊貓快線：乘客很放鬆

小奇蹟在2020年8月21日誕生，當時新冠疫情嚴重，牠的到來給許多人帶來希望，因此命名「小奇蹟」。（國家動物園提供）

載運熊貓的專機上有數百磅竹子以及玩具。圖為保育工作人員搬運竹子。（美聯社）

駕駛該「熊貓快線」(Panda Express)專機的飛行員贊比尼(Ron Zampini)對於這項重大任務感到「既榮譽又緊張」，FedEx僅有十架「熊貓快線」，「這是我負責過的最大運送，看到專機上的大熊貓令人激動，但也必須承認，19小時的飛行不是一項容易的任務」，這趟旅程為直飛，不過專機中途會在阿拉斯加添補燃料。

抵達中國後，該「熊貓快線」將到日本大阪重整維修，之後再返回FedEx服務；FedEx近幾年已通過十架航班運送了15隻大熊貓，該公司表示，「熊貓乘客們在飛機上都非常放鬆，專機都給牠們提供動物園一樣的環境」。

熊貓突全部提前返中 民眾撲空感遺憾

華府國家動物園的三隻大熊貓8日返中，此計畫比最初提前近一個月，該消息也令多數民眾猝不及防。（國家動物園提供）

部分華府居民對大熊貓突然全部返回中國的消息非常震驚，根據美中協議，華府大熊貓最初定於12月返回中國，上月動物園宣布該行程提前至11月中，有民眾原計畫本周末到動物園「見大熊貓最後一面」，但「沒想到牠們離開得這麼突然」，還有人抱怨動物園方沒有及時公布消息，讓專程來看大熊貓的許多民眾撲空，遺憾萬分。

這也將是自2000年12月美香和添添來到華府以後，國家動物園熊貓館首次「空巢」；國家動物園資深官員阿馬拉爾(Bryan Amaral)表示，大熊貓的離去確實帶給大家不捨和悲傷，「但回顧過去幾十年，我們在大熊貓的保護和繁殖上也取得卓越成就」。

華府吉祥物 美香和添添 在美近23年

美香和添添在國家動物園生活近23年，這些年內牠們成功孕育了四隻幼崽，2020年8月21日，剛滿22歲的美香又產下小奇蹟，這是國內動物園首次透過冷凍精液人工受精方式成功孕育並順利分娩的案例，美香也創下北美大熊貓產子的最高齡紀錄。

在過去半個世紀中，這些熊貓已成為華府無所不在的象徵，牠們的形象出現在巴士、地鐵卡 、球鞋、T恤、拖鞋、睡衣、茶杯、水瓶、圍巾和帽子上，擁有大批粉絲；2001年，作曲家威廉姆斯(Julius P. Williams) 還專門為牠們譜寫了一首管弦樂作品「大熊貓進行曲」(March of the Giant Pandas)。

斥資240萬元 大熊貓館趁空巢大翻修

雖然這些華府「吉祥物」返回中國的消息令人不捨，但國家動物園官員仍有信心未來這些憨態可掬的大熊貓仍有機會回到美國，動物園也將在牠們離開的時段，斥資240萬元翻修大熊貓館。

中國駐美國公使徐學淵表示，中國和華府國家動物園2000年合作至今，在大熊貓保護和研究方面取得良好成果，「大熊貓屬於中國，也屬於世界」，並稱大熊貓將持續為中國的外交做貢獻。