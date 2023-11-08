拜登首支競選廣告「家族生意」瞄準亞裔選民

拜登競選團隊發布第一支競選電視廣告，主要訴求以亞裔為主。（畫面取自拜登競選團隊）

紐約時報及錫耶納學院(Sienna College)發布最新民調結果，顯示拜登 總統在六大關鍵州當中，有五個落後共和黨2024年總統可能提名人、前總統川普，拜登連任競選陣營7日公布一系列競選廣告的第一支，主打亞裔 、太平洋島裔選民，尤其是小企業自營業主。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登競選陣營第一支廣告長30秒，先與該新聞網分享，內容是一位越南裔美國女性，其父母在越戰期間逃來美國，開辦一家餐廳。名為潘珍妮(Jenny Poon)的年輕女子現在已是餐廳店主，表示自己由學習父母，現在一切蒸蒸日上。

潘珍妮在廣告中說，「我學到要創辦生意、養育一家人，要做什麼」。

競選連任的拜登總統近日民調不斷滑落，落後挑戰的共和黨川普。(美聯社)

「亞太裔投票組織」(APIA)2022年亞裔國人投票調查指出，亞裔美國人投票往往傾向左派。政黨認同方面，44%自認為民主黨 、19%認同共和黨、29%為獨立選民。

亞太裔大傘底下，日裔最支持民主黨，比率達57%；越南裔最不支持民主黨，比率為23%。進步派機構Catalist民調發現，民主黨在亞太裔選民擁有的優勢，由2020年到2022年，已由66%跌到59%。

人口普查局(Census Bureau)1月發布的報告指出，亞裔國人自營生意的人數，要比其他少數族裔來得多。截至2020年，亞裔控有的企業為61萬2194家，雇用勞工數約520萬人；報告另指出，特別是在住屋及食品服務部門，亞裔店主人數超過其他少數族裔一大截。

拜登選戰陣營經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)表示，第一支廣告名為「家族生意」，向亞太裔釋出明確訊息，明年11月要有抉擇，是投給大力投資給美國小企業與家庭的拜登總統，還是投給只專注替富人、大企業減稅的「讓美國再度偉大」(MAGA)共和黨人。

拜登陣營準備推出更多類似廣告；拜登的代理人表示接下來會有更多電視、廣播及印刷宣傳攻勢，包括鎖定印度裔、華裔、韓裔、菲律賓裔、越南裔及其他南亞裔社區的母語廣告。

聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna，加州)8月指出，亞裔選票在戰場州如內華達、密西根、喬治亞及賓州，很可能決定選情，那些州定勝負的差距很小。