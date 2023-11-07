鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話

白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（路透）

總統拜登下周將赴舊金山主持亞太經濟合作會議（APEC ）領袖峰會，白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）7日在例行記者會拒絕說明拜習會的安排進度，不過，美中正密切鋪陳對話氛圍，財政部長葉倫將在APEC會議前與中方國務院 副總理會談，雙邊外交資深官員也在華府舉行軍控對話。

美中口徑一致表示，朝促成拜習會的方向共同努力，但北京至今沒鬆口，宣布中國大陸國家主席習近平將訪問美國參與APEC的訊息。

媒體要求柯比透露拜習會的最新安排進度，詢問美中軍事對話溝通管道是否重啟，以及美國總統拜登13日在華府接待印尼總統佐科威（Joko Widodo）時，會談是否會觸及以巴衝突；柯比簡短而直接地回應：「不行、沒有，我不知道。」

為APEC暖身，美國財政部長葉倫（APEC）將於9日在舊金山會晤中共政治局委員、國務院副總理暨中美經貿中方負責人何立峰。

此外，美國國務院表示，軍控助卿史都華（Mallory Stewart）6日在華府會晤中國大陸外交部軍控司司長孫曉波，雙方就軍控和反擴散議題，舉行坦率且深入的討論，美方與會人士除了來自國務院，還包括國防部、能源部以及白宮國安會。

國務院表示，美國強調中方提高核透明度，以及採取具體行動來控制和降低包含核子及外太空領域戰略風險的重要性，美國也強調需要推動穩定，協助避免無限制的軍備競賽，並管理美中競爭不致升高為衝突。

國務院表示，這是接續日前一系列美中高層互動的又一次對話；而中方上周就預告這項對話。

美國五角大樓上月發布中國軍力報告指，截至今年5月，解放軍已經擁有超過500枚核彈頭，會在2030年前超過1000枚。