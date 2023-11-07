我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話

白宮向內唐亞胡示警 反對以色列戰後重新佔領加薩

鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（路透）
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（路透）

總統拜登下周將赴舊金山主持亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）7日在例行記者會拒絕說明拜習會的安排進度，不過，美中正密切鋪陳對話氛圍，財政部長葉倫將在APEC會議前與中方國務院副總理會談，雙邊外交資深官員也在華府舉行軍控對話。

美中口徑一致表示，朝促成拜習會的方向共同努力，但北京至今沒鬆口，宣布中國大陸國家主席習近平將訪問美國參與APEC的訊息。

媒體要求柯比透露拜習會的最新安排進度，詢問美中軍事對話溝通管道是否重啟，以及美國總統拜登13日在華府接待印尼總統佐科威（Joko Widodo）時，會談是否會觸及以巴衝突；柯比簡短而直接地回應：「不行、沒有，我不知道。」

為APEC暖身，美國財政部長葉倫（APEC）將於9日在舊金山會晤中共政治局委員、國務院副總理暨中美經貿中方負責人何立峰。

此外，美國國務院表示，軍控助卿史都華（Mallory Stewart）6日在華府會晤中國大陸外交部軍控司司長孫曉波，雙方就軍控和反擴散議題，舉行坦率且深入的討論，美方與會人士除了來自國務院，還包括國防部、能源部以及白宮國安會。

國務院表示，美國強調中方提高核透明度，以及採取具體行動來控制和降低包含核子及外太空領域戰略風險的重要性，美國也強調需要推動穩定，協助避免無限制的軍備競賽，並管理美中競爭不致升高為衝突。

國務院表示，這是接續日前一系列美中高層互動的又一次對話；而中方上周就預告這項對話。

美國五角大樓上月發布中國軍力報告指，截至今年5月，解放軍已經擁有超過500枚核彈頭，會在2030年前超過1000枚。

國務院 APEC 柯比

上一則

緊張關係有望緩解？美防長下週印尼出席論壇 傳尋求與中防長場邊會談

延伸閱讀

最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」

最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選
大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑

大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑
出現異音不同調？國務院備忘錄外洩 抨擊拜登對以色列政策

出現異音不同調？國務院備忘錄外洩 抨擊拜登對以色列政策

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

CNN披露哈瑪斯暴行受害者燒焦遺體及斷頭照

2023-11-02 16:30

超人氣

更多 >
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

台灣人被寵壞？住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品