我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

編譯俞仲慈／綜合6日電
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

根據每日郵報報導，由於民調顯示拜登總統支持度落後於前總統川普，讓民主黨人相當緊張，共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)6日再度聲稱，在明年的民主黨全國代表大會上，將改推舉前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)取代拜登，角逐白宮大位。

克魯茲6日接受福斯新聞網(Fox News)晨間談話節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時，重申其說法，即民主黨明年全國代表大會將放棄高齡80歲的拜登，改推米雪兒參選2024年大選。

克魯茲表示：「我一直認為長期以來，歐巴馬是拜登背後的影武者，拜登顯然無法勝任，我認為歐巴馬正在思考決定。」

根據紐約時報及錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調，2024年最具關鍵影響力的六個搖擺州，拜登在其中五個搖擺州支持度皆落後於川普。

曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的的艾哲洛(David Axelrod)4日在社群平台X率先呼籲拜登審慎思考爭取連任，是否符合個人和國家的最佳利益，並主張推派米雪兒取代拜登。

克魯茲也強調：「過去六個月來，我們看到愈來愈多警訊，表明民主黨人愈來愈害怕。」並直言米雪兒是可以輕易取代拜登的唯一人選：「民主黨人知道，不能把副總統賀錦麗(Kamala Harris)晾到一邊，改由白人取而代之，他們不能為了一名非裔女性，改派加州州長紐森(Gavin Newsom)上場，而不會讓民主黨天翻地覆。」

根據Noble Predictive Insights最新民調，無論是民主黨支持者或登記選民，拜登仍以近七成的高支持度遙遙領先台面上其他兩位參選人：小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)。

但如果米雪兒宣布參選，她的支持度(48％)將勝過拜登(36％)，Noble Predictive Insights執行長諾布(Mike Noble)直言：「拜登在民主黨初選相對安全，不過他最好確保米雪兒的名字列入他的聖誕賀卡名單。」

拜登 民主黨 克魯茲

上一則

專家憂…非裔鐵票生鏽 不投川普也不願挺民主黨

下一則

「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火

延伸閱讀

APEC舊金山領袖會議將登場 美：歡迎所有經濟體與會

APEC舊金山領袖會議將登場 美：歡迎所有經濟體與會
拜登與內唐亞胡通話 討論「戰術性停火」的可能

拜登與內唐亞胡通話 討論「戰術性停火」的可能
多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球
資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？