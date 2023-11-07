米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

根據每日郵報報導，由於民調顯示拜登 總統支持度落後於前總統川普，讓民主黨 人相當緊張，共和黨籍聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)6日再度聲稱，在明年的民主黨全國代表大會上，將改推舉前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)取代拜登，角逐白宮大位。

克魯茲6日接受福斯新聞網(Fox News)晨間談話節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時，重申其說法，即民主黨明年全國代表大會將放棄高齡80歲的拜登，改推米雪兒參選2024年大選。

克魯茲表示：「我一直認為長期以來，歐巴馬是拜登背後的影武者，拜登顯然無法勝任，我認為歐巴馬正在思考決定。」

根據紐約時報及錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調，2024年最具關鍵影響力的六個搖擺州，拜登在其中五個搖擺州支持度皆落後於川普。

曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的的艾哲洛(David Axelrod)4日在社群平台X率先呼籲拜登審慎思考爭取連任，是否符合個人和國家的最佳利益，並主張推派米雪兒取代拜登。

克魯茲也強調：「過去六個月來，我們看到愈來愈多警訊，表明民主黨人愈來愈害怕。」並直言米雪兒是可以輕易取代拜登的唯一人選：「民主黨人知道，不能把副總統賀錦麗(Kamala Harris)晾到一邊，改由白人取而代之，他們不能為了一名非裔女性，改派加州州長紐森(Gavin Newsom)上場，而不會讓民主黨天翻地覆。」

根據Noble Predictive Insights最新民調，無論是民主黨支持者或登記選民，拜登仍以近七成的高支持度遙遙領先台面上其他兩位參選人：小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)。

但如果米雪兒宣布參選，她的支持度(48％)將勝過拜登(36％)，Noble Predictive Insights執行長諾布(Mike Noble)直言：「拜登在民主黨初選相對安全，不過他最好確保米雪兒的名字列入他的聖誕賀卡名單。」