米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選
根據每日郵報報導，由於民調顯示拜登總統支持度落後於前總統川普，讓民主黨人相當緊張，共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)6日再度聲稱，在明年的民主黨全國代表大會上，將改推舉前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)取代拜登，角逐白宮大位。
克魯茲6日接受福斯新聞網(Fox News)晨間談話節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時，重申其說法，即民主黨明年全國代表大會將放棄高齡80歲的拜登，改推米雪兒參選2024年大選。
克魯茲表示：「我一直認為長期以來，歐巴馬是拜登背後的影武者，拜登顯然無法勝任，我認為歐巴馬正在思考決定。」
根據紐約時報及錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調，2024年最具關鍵影響力的六個搖擺州，拜登在其中五個搖擺州支持度皆落後於川普。
曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的的艾哲洛(David Axelrod)4日在社群平台X率先呼籲拜登審慎思考爭取連任，是否符合個人和國家的最佳利益，並主張推派米雪兒取代拜登。
克魯茲也強調：「過去六個月來，我們看到愈來愈多警訊，表明民主黨人愈來愈害怕。」並直言米雪兒是可以輕易取代拜登的唯一人選：「民主黨人知道，不能把副總統賀錦麗(Kamala Harris)晾到一邊，改由白人取而代之，他們不能為了一名非裔女性，改派加州州長紐森(Gavin Newsom)上場，而不會讓民主黨天翻地覆。」
根據Noble Predictive Insights最新民調，無論是民主黨支持者或登記選民，拜登仍以近七成的高支持度遙遙領先台面上其他兩位參選人：小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)。
但如果米雪兒宣布參選，她的支持度(48％)將勝過拜登(36％)，Noble Predictive Insights執行長諾布(Mike Noble)直言：「拜登在民主黨初選相對安全，不過他最好確保米雪兒的名字列入他的聖誕賀卡名單。」
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