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普亭簽令 俄退出禁止核試條約 布林肯表憂慮：朝錯誤方向邁進

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄羅斯總統普亭1日簽署命令退出禁止核試條約，美國對此表示憂慮。（美聯社）
俄羅斯總統普亭1日簽署命令退出禁止核試條約，美國對此表示憂慮。（美聯社）

俄羅斯總統普亭2日簽署一項法案，撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」(CTBT)；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)對此表示關切，指俄羅斯此舉「重挫(多數國家)對國際軍備控制的信心」。

1996年在聯合國大會上通過的「全面禁止核子試爆條約」(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)的最終目標，是禁止核試及其他核爆的國際條約，俄羅斯1996年簽署CTBT，2000年批准；美國1996年簽署CTBT，迄今未批准。

普亭表示，撤銷批准CTBT只是讓俄羅斯的立場和美國等西方國家的地位對等。

全球已有178國批准，包括合法擁有核武的法國及英國，但仍有多國國會未通過CTBT，包括中國、以色列、伊朗和北韓等，因此CTBT仍僅具象徵意義。

俄羅斯退出CTBT並不意外，普亭早在俄軍進犯烏克蘭之初，就有意簽署撤銷批准，且俄羅斯國會兩院10月已先後通過撤銷批准的法案。

普亭10月監督一項軍演，內容模擬因應核武攻擊後的核子回應，該次軍演涉及多次發射彈道飛彈與巡弋飛彈；俄羅斯國營電視台畫面顯示，普亭透過視訊會議與高階官員聯繫，直接指揮軍演。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)上月表示，莫斯科將持續尊重該協議，且唯有在美方進行核試之後，才會恢復核試。

俄國國會下議院國家院(State Duma)上月17日通過正式撤銷批准CTBT後，美方便在內華達州一處核試場進行原子武器測試，此次試驗利用高能化學炸藥和放射性同位素「驗證新的模擬預測爆炸」，有助偵測其他國家的原爆，卻也讓外界憂慮新一波強權核武軍備競賽再起。 

布林肯發布聲明「關切俄羅斯退出CTBT」，「遺憾俄羅斯朝錯誤的方向邁進一大步，帶領我們更遠離，而非接近實施此條約」。

布林肯表示，「美國依舊致力落實CTBT，重申30年來暫停零當量核試的承諾。」

俄羅斯 普亭 布林肯

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