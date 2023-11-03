俄退出核試禁令加強核威脅 與美之間僅剩一核武條約

俄國由潛艦試射導彈。此為2018年資料照片。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 2日簽署新法令退出禁止核試條約，目前尚不清楚退出條約後，俄羅斯會不會恢復核試驗，但普亭在10月5日曾表示聽到開始核武器試驗的呼聲；而目前美俄之間在核武方面也僅存在新削減戰略武器條約(New START)一個條約。

CTBT是一條在聯合國框架下的國際條約，在1996年由多個國家簽署締約，禁止所有核爆炸試驗，包括核武器的現場試驗，共有191個國家締約，但它並對原來的五個核武國家︰美、俄、中、法、英實施限制。同樣擁有核武的巴基斯坦及印度從未簽署。美、中、埃及、伊朗及以色列均簽署但未正式批准，這個條約可以說是天生有缺陷。

但從另一角度看，由於包括美國在內的主要核武國家仍未批准，CTBT也從未正式生效，因此俄羅斯撤銷批准的做法，實際意義不大。美國之所以沒有批准CTBT，主要是由於黨派分歧。共和黨認為，儘管美國暫停新的核試，但未來仍可能有需要改進或修改核武庫。

對於俄羅斯來說，儘管是象徵多於實際，但它加強了普亭及其他強硬派官員營造的威脅感。

強硬派一直透過核威脅，警告其他國家不要干預烏克蘭 戰爭，普亭早前提到莫斯科已經成功測試了一款可打到全球各地的新型核動力巡航飛彈，甚至聲稱是它最新的強大戰略核武庫的一部分。

俄羅斯國家杜馬(下議院)上月初通過撤消CTBT的批准時，美國國務院曾暗示，俄羅斯這個舉動目的是向美國及其他支持烏克蘭對的國家施加壓力。

美俄之間現今只剩下一個條約：新削減戰略武器條約；儘管普亭今年2月曾宣布莫斯科不再參與「新削減戰略武器條約」，但俄羅斯迄今仍遵守條約限制。條約的目的是對已部署的洲際彈道飛彈實施可驗證的限制，將雙方核彈頭數量限制在1550 枚。條約2011年生效，將於2026年2月到期。