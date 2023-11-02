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通膨「蠶食」退休儲蓄 3年前若訂50萬 3年後恐變70萬

編譯盧炯燊／綜合1日電
通貨膨脹「蠶食」國民的儲蓄，以致退休者若想安享晚年，所需的退休成本大幅攀升。圖為洛杉磯市一位退休的老人在超市購買食品。(路透)
通貨膨脹「蠶食」國民的儲蓄，以致退休者若想安享晚年，所需的退休成本大幅攀升。圖為洛杉磯市一位退休的老人在超市購買食品。(路透)

白宮對退休儲蓄計畫401(k)展開改革，包括打擊「垃圾收費」的措施，目的是保障國民的退休帳戶，然而有經濟專家認為，最大的問題在於通貨膨脹「蠶食」了國民的儲蓄，退休者若真的想安享晚年，所需的退休成本就會大幅飆升。

白宮聲稱，投資顧問可能會收到高達6.5%的佣金來推薦一些保險產品，美國家庭每年為此花費高達50億元。預料實施新規定，可令退休儲蓄的每年回報增加0.2%至1.2%，最終資產值可能額外增加20%。

可是專家指有關改革無助國民的退休計畫，有批評者更指新措施只會讓資產管理公司面對更多監管，導致消費者獲得的服務質量下降。

美國經濟研究所(American Institute for Economic Research)的穆勒(Paul Mueller)向福斯商業頻道(FOX Business)表示，其實最大的問題來自通貨膨脹。

穆勒說，三年前，如果退休儲蓄目標訂在50萬元，那麼在當今物價大幅飆漲的情況下，就需要更多的資金，可能至少要60萬元；三年後，還要再增加10萬元才能擁有現在相同的購買力，因為通膨在很大程度上蠶食了人們的儲蓄。

根據跨國金融投資公司富達投資(Fidelity Investments)的報告指出，嬰兒潮世代至2021年12月止，平均儲蓄為24萬8700元，但到2023年6月時，平均只有22萬元，很大程度上是「貢獻」給通膨了。

富比世(Forbes)雜誌也指出，美國國民若要退休時能夠繼續舒適過日子，這個儲蓄數目遠遠不足，缺口高達47萬元。

為了應對通膨，專家建議民眾做好儲蓄計畫，例如到30歲時，至少要有多達年薪一倍的儲蓄；到了40歲時是三倍年薪；50歲時是六倍年薪，到60歲時是年薪的八倍，到了67歲時更要儲有十倍年薪。

儲蓄 退休 投資

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