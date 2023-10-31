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專訪亞當斯：紐約無證客破16萬 「庇護權法非供全球鑽漏洞」

記者張心／紐約專訪
紐約市已湧入16萬無證客，在他們尋求庇護展開「美國夢」的同時，卻也成了紐約市沉重負擔的「惡夢」。 (記者許振輝／攝影)
紐約市已湧入16萬無證客，在他們尋求庇護展開「美國夢」的同時，卻也成了紐約市沉重負擔的「惡夢」。 (記者許振輝／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)接受本報獨家專訪時透露，全市無證客總數已經突破16萬大關，且毫無離開市政庇護所自食其力的意願，令他對聯邦邊境政策十分失望；亞當斯認為「庇護權法」(Right to Shelter)是為紐約客而設，不是提供全球各地人「鑽漏洞」占福利的手段；他要求拜登總統加強難民入境篩查，確保他們不是「懷抱可怕的目的來到美國」。

總數遠超過政府數據

亞當斯表示，去年春季迄今，已經有超過16萬無證移民越過美墨邊境來到紐約，目前平均每周還有4000人進入市府庇護體系。他在答覆世報專訪時公開的這一數字，遠遠超過政府部門公布的數據，即紐約市在10月中旬，共有13萬名無證移民。

對於為何市府從「張開雙臂」歡迎政策，變為目前不斷施以「軟釘子」迫使無證客另尋住處，亞當斯回應，「因為城市沒有空間了，而且我們看不到有足夠的人離開市府庇護系統。」

紐約市長亞當斯10月初訪墨西哥，公開拜託中南美洲無證客別再湧入紐約。（路透）
紐約市長亞當斯10月初訪墨西哥，公開拜託中南美洲無證客別再湧入紐約。（路透）

120億供養費不該紐約人出

由於1981年通過的「庇護權法」，紐約市成為全美唯一一個有法律義務為所有無家者提供住所的城市，這從根源上導致無證客來紐約市尋求庇護之後，可免費獲得住處、食物、衣物、教育、醫療、甚至是工作許可等全方位協助。亞當斯及市議會曾多次要求暫停及修改「庇護權法」，但目前該案尚在法庭審理，能否如願前景不明。

「我們不想再被該法案束手束腳了。」亞當斯表示， 「庇護權法」通過的初衷，是為了幫助陷入困境的紐約州居民，而非為供養由全球各地來的無證客。而且理論上來說，難民所有食宿支出最後都是紐約市納稅人在負擔，市民沒有義務承擔起庇護全球的責任。

「我們算了一筆帳，持續照護無證客三年需要花費120億元，這筆錢不應該由紐約市的納稅人來出。」亞當斯說，「燒錢」的直接後果就是市民服務被迫削減，這對於紐約客來講並不公平。

籲白宮加強入境篩查

已經向拜登總統喊話數十次的亞當斯，透露自己仍然在向白宮尋求經濟援助，並且要求制定邊境減壓政策，從而使紐約不用再背負沉重的經濟壓力。他沒有直接回應是否因無證客問題影響了與白宮的關係，但他表示，「整個國家應該加強邊境安全，確保越過美墨邊境的難民不是懷抱可怕的目的來到這裡。」

亞當斯對待無證客的「強硬態度」與極左派的「聖母姿態」形成反差，他直言，人的心胸可以很大，但資源是有限的，「我相信絕大多的紐約客還是跟我的觀點一致，供養無證客的錢不應該由市民負擔。」

拜登總統於10月21日向國會提出超過1050億元的追加預算案，在用於支持烏克蘭、以色列、台灣安全需求之外，也爭取136億元解決美墨邊境問題。

亞當斯是27日接受世界日報獨家視訊專訪。

紐約市長亞當斯接受世界日報專訪表示，由紐約市納稅人來負擔無證客的支出，是不公平的...
紐約市長亞當斯接受世界日報專訪表示，由紐約市納稅人來負擔無證客的支出，是不公平的，紐約也沒有照顧來自全球無證客的義務。(記者張心／攝影)

亞當斯 庇護 無證客

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