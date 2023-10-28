我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

華府3隻大熊貓11月中提前返華 全美只剩一個動物園看得到

記者張筠／華盛頓報導
華府的三隻大熊貓將提前在11月中返回中國。（記者張筠 / 攝影）
華府的三隻大熊貓將提前在11月中返回中國。（記者張筠 / 攝影）

華府國家動物園(National Zoo)三隻大熊貓原定今年12月7日返回中國，不過動物園日前表示，牠們將改於11月中返回，比原計畫提早約三周，具體日期尚未確定。

三隻大熊貓分別為26歲的熊貓爸爸「添添」(Tian Tian)、25歲的熊貓媽媽「美香」(Mei Xiang)以及三歲的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)；小奇蹟是「美香」和「添添」的第四隻幼崽，牠們的前三個孩子「泰山」、「寶寶」、「貝貝」都已在年滿四歲後回到中國。

中國野生動物保護協會(China Wildlife and Conservation Association)與美國達成的協議，近幾年多次延長，而最近的一次是在2020年做出的協議，雙方決定今年12月7日讓三隻大熊貓返回中國，不過這次日期再度調整，具體時間尚未確定。

大熊貓1972年首次抵達國家動物園，近50多年來牠們都是華府「非官方的吉祥物」，吸引全美乃至世界民眾前來欣賞，「大熊貓是可愛的象徵，也時刻提醒我們注重環境、動物保護」，國家動物園生物保護協會主任史密斯(Brandie Smith)表示，數十年來，華府民眾已與大熊貓培養出深厚感情，「很多人視大熊貓為華府吉祥物，甚至以牠們為豪，如今牠們的離開，對我們絕對是一大損失。」

國家動物園發言人邁爾(Annalisa Meyer)表示，目前美方仍在與中國野生動物保護協會商談未來是否再開展大熊貓計畫，讓大熊貓重回華府，「50多年來的成功合作顯示我們在大熊貓保護方面的決心，我們也希望大熊貓再度回到國家動物園，未來進行更多研究，並與中國開展更多動物保護的工作。」

2019年加州聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)的大熊貓返回中國，今年稍早時田納西州曼菲斯(Memphis)的熊貓也已返回，華府三隻大熊貓返中後，美國就只剩下亞特蘭大動物園(Atlanta Zoo)有大熊貓，而該動物園的熊貓協議將在明年到期。

北京政府目前通過「合作研究計畫」，向19個國家借出65隻大熊貓，旨在保護脆弱物種，幫助牠們繁衍，大熊貓年老後都會返回中國，而根據中美協議，在美國出生的小熊貓滿四歲後都要回到中國。

熊貓寶寶「小奇蹟」在向媽媽「美香」撒嬌。（記者張筠 / 攝影）
熊貓寶寶「小奇蹟」在向媽媽「美香」撒嬌。（記者張筠 / 攝影）

動物園 華府 加州

上一則

恐捲中東衝突…美空襲敘利亞 同日哈瑪斯率團訪俄

下一則

當年胡耀邦逝引發六四…李克強抑鬱而終 黨急維穩禁聚集悼念

延伸閱讀

提早返中 華府大熊貓11月中離開

提早返中 華府大熊貓11月中離開
戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網

戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網
新聞眼／中美緊張 「熊貓外交」難存

新聞眼／中美緊張 「熊貓外交」難存
南韓大熊貓「福寶」 3歲寫真集熱銷

南韓大熊貓「福寶」 3歲寫真集熱銷

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中