強生曾反對2020大選結果 拜登：不擔心他2024重蹈覆轍

眾院新任議長強生曾在妻子凱莉主持的播客節目中，宣揚他與同僚反對選舉結果的正當性。圖為強生（右一）與妻子凱莉（右二）和四名子女合照。（取自臉書）

眾院 新議長強生(Mike Johnson)曾在推翻2020年總統大選結果的計畫中扮演要角，拜登 總統25日表示，不擔心強生2024年會重蹈覆轍，但拜登競選團隊則形容強生為川普的走狗。

2020年12月，強生收集支持德州提告推翻拜登勝選四州結果的案件摘要(legal brief)簽名連署，最高法院後來駁回此案，但強生已說服逾60%的共和黨 眾議員連署。

秉持社會保守主義立場的強生當時告訴支持者，連署行動受到川普庇佑，且川普「焦急等待」看國會中有誰會出面捍衛他。

作為憲法律師，強生也是共和黨人2021年1月6日在國會中拒絕認證拜登勝選的要角，許多共和黨人當時贊同他的論述。

比起川普的選舉被竊論，強生倡議部分州在新冠肺炎疫情期間的投票流程違憲，此說法也獲得同僚支持。川普支持者衝撞國會並傷及150名國會警察後，強生立刻譴責暴力，但他仍捍衛國會共和黨反對拜登勝選的提案。

強生寫了兩頁備忘錄鼓勵共和黨同僚，譴責暴力讓計畫失焦；一年多後，強生在妻子凱莉(Kelly)主持的播客節目中，持續宣揚他與同僚反對選舉結果的正當性，堅稱「選舉人名單透過明顯的違憲程序產生」。

拜登25日在白宮玫瑰花園會見來訪的澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)，並於國宴前獲悉強生當選為眾院議長，結束眾院三周群龍無首的僵局後表示，他不擔心強生會在2024年再做同樣的事。

拜登表示，「我不擔心這個人會推翻選舉結果，他們有約60宗訴訟，上訴到最高法院後全都敗訴。」

這是拜登首次對眾院新議長置評，白宮表示，拜登會見艾班尼斯後，打電話祝賀強生當選，表示期待合作並代表國民努力尋找共同點。

但「拜登賀錦麗2024競選連任團隊」則嚴詞批評強生當選議長，讓美國再度偉大(MAGA)共和黨眾議員接管眾院。

該團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)表示，「MAGA強生晉升為議長，鞏固極端MAGA管控眾院。川普有他忠實的走卒在全國層面禁墮胎，帶頭否認自由公正的選舉結果，破壞社會福利和聯邦醫療保險，犧牲中產階級家庭以推動極端MAGA議程。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點