以色列曝「3階段計畫」攻下加薩 但恐藏5大風險

以色列國防部21日公布針對加薩的三階段軍事行動計畫，顯示派地面部隊進入加薩，勢在必行，然而專家指出，以色列的地面軍事行動風險不小。(歐新社)

以色列 國防部長葛朗特(Yoav Gallant)20日公布針對加薩 的三階段軍事行動計畫，包括摧毀哈瑪斯 的基礎設施、低強度作戰以消滅加薩境內的小股抵抗力量、在加薩建立一個安全的新政權。然而國會山莊報(The Hill)報導，作戰計畫背後恐隱藏五大風險。

平民死傷人數增加

任何地面行動都將是血腥城鎮戰，加薩平民陷入巨大風險。哈瑪斯官員稱，以軍僅空襲就已造成3000多名巴勒斯坦平民死亡，其中1500多人為兒童。

聖母大學國際和平研究專家暨榮譽教授柯萊特(David Cortright)表示，加薩戰鬥將嚴重威脅以色列的地位，建議召集國際法庭，針對哈瑪斯入侵及屠殺的兇手繩之以法，並與巴勒斯坦人民尋求政治解決方案。且報復行動最終恐反使哈瑪斯受益，世界各地的同情已從哈馬斯屠殺的無辜以色列民眾轉向在以色列空襲死去的加薩兒童。

以軍折損

以色列與哈瑪斯2014年亦在加薩作戰，幾周的衝突中損失了66名士兵。而這次以軍全面動員，徵召創紀錄的36萬名預備役軍人報到，規模如此之大將冒著更多生命風險。哈瑪斯還擁有廣泛的地下隧道網路，這項優勢可用於突襲以軍。

公眾支持度下降

以色列日報「Maariv」20日公布民調顯示65%公民支持地面入侵、21%反對。但如果以軍作戰沒有盡頭、遭受嚴重損失，情況可能會改變，畢竟以哈四次戰爭中每次消滅該組織的嘗試皆以失敗告終。

開闢第二戰線

自從哈瑪斯入侵以來，以色列每天還與黎巴嫩北部邊境的激進組織真主黨交火，規模亦是多年來最致命的。支持真主黨、哈瑪斯的伊朗認為以色列對巴勒斯坦人民的攻擊是種族滅絕行為，一再警告若以色列繼續攻擊加薩，將不得不採取行動。

弱化阿拉伯國家的關係

阿拉伯世界已經對加薩危機感到憤怒，紛紛聲援巴勒斯坦人民，以軍發動長期戰恐引發中東和北非地區更多不滿，而這些地區長期以來一直同情巴勒斯坦；以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化的努力也恐化為泡影。