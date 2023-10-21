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遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

卡達「幫忙很大」 哈瑪斯釋放2美國母女人質

編譯潘勛／綜合20日電
美國人質茱迪斯(右二)和女兒娜坦莉(左二)在軍人護衛下，獲得釋放，即將回到美國，成為第一批被釋放的人質。（美聯社）
美國人質茱迪斯(右二)和女兒娜坦莉(左二)在軍人護衛下，獲得釋放，即將回到美國，成為第一批被釋放的人質。（美聯社）

在波灣國家卡達斡旋下，一對被巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)在以色列南部村鎮擄走的美國母女人質，20日以人道理由獲釋，國務卿布林肯(Anthony Blinken)表示，仍有十名美國人質遭劫持；美、歐政府也聯合向以國施壓，要求以國暫緩進兵加薩，以爭取更多時間營救遭哈瑪斯劫持的人質。

布林肯：美仍有10人待救

哈瑪斯20日晚間表示，正與「友善國家」如埃及、卡達等共事，釋放更多人質；該組織會在安全條件許可時，履行放人的決定，人質只是「暫時羈押」。

路透報導，拜登總統20日被問到以色列是否應推遲地面進攻以獲取更多人質獲釋，拜登肯定表示「是的」。

母女赴以色列探親時遭劫

以色列的鐵穹防空系統，攔截發射自加薩走廊的火箭。（路透）
以色列的鐵穹防空系統，攔截發射自加薩走廊的火箭。（路透）

華爾街日報(WSJ)20日報導，獲釋的母女為朱迪斯.拉亞南(Judith Raanan)與娜坦莉.拉亞南(Natalie Raanan)。哈瑪斯民兵7日攻擊以色列時，共41國公民被殺害或失蹤，住芝城北部艾文斯頓市(Evanston)的拉亞南母女當時在納哈爾·奧茲(Nahal Oz )集體農場拜訪親人。

以色列總理辦公室表示，這對母女被接獲後轉往位在國家中心的軍事基地；卡達外交部長梅吉德(Majid al Ansari)表示，將繼續與以、哈雙方對話，希望透過努力，讓各國平民人質都獲釋。

白宮表示，拜登總統20日對拉亞南母女表示，政府將協助她們身心復元。

幾個國家一直透過自己與哈瑪斯的管道向該組織施壓，要求釋放人質；美方官員表示，卡達政府對此「幫忙很大」，但鑒於以軍持續轟炸加薩，當地人道危機不斷上升，要達成放人協議有諸多困難。

每日郵報(Daily Mail)報導，布林肯表示，很高興拉亞南母女獲釋，但仍有另十名美國人在這場衝突中下落不明，他們的現況不明，其中有些人連同據估其他200人被哈瑪斯劫為人質，扣留在加薩，其中男女老少都有，來自很多國家；布林肯表示，這些人都該獲釋。

卡達以斷援威脅放人

人質家屬也向以國政府施壓，要求與哈瑪斯敲定放人協議；美方表示，卡達曾警告哈瑪斯，若是任何遭其劫持人質遇害，將切斷給哈瑪斯的一切援助。

知情官員表示，釋放人質的談判遭遇困難；至少在哈瑪斯攻擊後的頭一周，不論哈瑪斯還是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰(Palestinian Islamic Jihad)團體，都不知所有人質的下落，有些人是被尾隨哈瑪斯進入以境的尋常巴人綁架帶走。

參與人質談判各方近幾日交換提議，例如暫時停火、以方恢復供水給加薩、提升給當地的人道救援；知情人官員表示，美國、以色列、卡達參與磋商，想讓50名人質獲釋，結果談判破裂。

專家表示，兩名人質20日獲釋，以色列及哈瑪斯受到的壓力都會加重，要雙方協商，達成更多放人協議。

以色列雖然暫緩地面進攻，但砲轟加薩走廊的攻勢仍未停止。（美聯社）
以色列雖然暫緩地面進攻，但砲轟加薩走廊的攻勢仍未停止。（美聯社）

哈瑪斯 以色列 加薩

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