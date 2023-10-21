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以哈衝突／拜登見歐盟：首批20輛卡車物資 2天內送加薩

編譯中心／綜合報導
等待運進加薩的人道物資卡車仍在排隊，等待埃及開通拉法通道。(Getty Images)
等待運進加薩的人道物資卡車仍在排隊，等待埃及開通拉法通道。(Getty Images)

拜登總統20日在白宮會晤歐盟（EU）官員時指出，他相信自埃及運送人道物資的首批卡車車隊，未來兩天將通過拉法通道（Rafah crossing）至加薩（Gaza）。拜登說，他已獲得以色列和埃及總統承諾，將讓援助物資通關，但「公路必須修復，狀況非常糟糕」。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，拜登的20輛卡車援助協議只是「杯水車薪」，需要的是2000輛卡車物資。

拜登雖獲以埃的協議，但埃及食物銀行人員20日直言，以軍地毯式轟炸整個加薩地區，該過境點每分鐘砲彈如雨下，物資根本無法進入。

拜登總統（右）20日在白宮會晤歐盟領袖，他稱可在48小時內送第一批人道物資進加薩...
拜登總統（右）20日在白宮會晤歐盟領袖，他稱可在48小時內送第一批人道物資進加薩。Getty Images)

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN），以及法新社報導，以軍曾在9、10日對拉法發動三次空襲，造成過境點兩側多人受傷。埃及自10日開始關閉該通道，數百輛滿載物資的卡車至今堵在外面。

埃及政府18日開始移除該過境點附近的混凝土路障，美國官員透露，物資最快也要21日才能進加薩。

無國界醫生組織19日指出，加薩最大的西法醫院電力只剩24小時，發電機燃料即將用罄。該組織巴勒斯坦醫療協調員警告，許多病人恐命危。聯合國人道事務協調廳19日說，加薩已連續斷電九天，食物與用水也持續減少。加薩商店的食品庫存只夠再撐幾天。而根據世衛組織（WHO），每人每日所需用水至少100公升，但加薩只有3公升。

從衛星照片可看出，等待送到加薩的人道物資卡車在邊境大排長龍。(Getty Ima...
從衛星照片可看出，等待送到加薩的人道物資卡車在邊境大排長龍。(Getty Images)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）官員憂心地說，以巴衝突已使中東瀕臨深淵，世界正喪失人性，加薩所剩時間無幾。

埃及雖同意物資通過該過境點，卻不許加薩難民進入西奈半島。埃及總統塞西日前指稱，巴人若湧入埃及，將危及巴勒斯坦建國願望，並使該半島淪為以軍攻擊目標。 

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