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批拜登政府「盲目支持」 國務院官員辭職抗議提供武器彈藥給以色列

編譯周辰陽／即時報導
國務院政治軍事事務局國會與公共事務主任保羅近日遞出辭呈，以抗議拜登政府在以色列對哈瑪開戰與圍困加薩走廊之際，仍決定繼續提供武器彈藥給特拉維夫當局。資料照片。（美聯社）
國務院政治軍事事務局國會與公共事務主任保羅近日遞出辭呈，以抗議拜登政府在以色列對哈瑪開戰與圍困加薩走廊之際，仍決定繼續提供武器彈藥給特拉維夫當局。資料照片。（美聯社）

國務院一位在負責監督武器轉讓局處工作的官員近日遞出辭呈，以抗議拜登政府在以色列巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動戰爭與圍困加薩走廊之際，仍決定繼續提供武器彈藥給特拉維夫當局。

紐約時報報導，這位官員叫做保羅（Josh Paul），在國務院政治軍事事務局（Bureau of Political-Military Affairs）擔任國會與公共事務主任超過11年。他在18日上網公開的辭呈寫道，拜登政府「盲目支持一方」，導致了「短視、有害、不義和有悖於我們所公開擁護根本價值」的政策決定。

保羅在辭呈強烈抨擊了哈瑪斯的跨境攻擊，但「以色列正在採取的回應，以及隨之而來美國對此回應跟占領現狀兩者的支持，只會導致以色列與巴勒斯坦人民雙方遭受更多與更深的痛苦」，又稱「我害怕，我們正在重複過去這幾十年已經犯下的同樣錯誤，我拒絕參與其中更長的時間」。

保羅接受採訪時表示，加薩走廊有著2百萬人口，但以色列切斷了水電、食物跟醫療供應，應該促使一些存在已久的美國聯邦法律提供保護。他說，這些法律護欄旨在防止美方武器落入侵犯人權者之手，卻正在失效。

保羅說，他曾見過美國政府批准無數軍備銷售或交付給其他中東國家，即使他在當時就認為聯邦法律本應阻止繼續進行，「就所有這些狀況，有那麼一刻是你可以說，好吧，你曉得，這不歸我管，但我知道國會將會反對」，但在軍援以色列上，國會可能不會出現任何重大阻力，也沒有任何其他監督機制或辯論的機會，這就是影響他做出決定的一部分原因。

保羅認為，繼續將他口中的全權委任（carte blanche）授予以色列，殺死一代的敵人，只會創造出新一代的敵人，最終並不符合美國的利益，「這導致了不惜任何代價，包括以巴勒斯坦平民為代價，達成某種強加安全的渴望，而這最終並不能帶來安全」。

以色列 巴勒斯坦 國務院

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