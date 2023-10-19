批拜登政府「盲目支持」 國務院官員辭職抗議提供武器彈藥給以色列

國務院政治軍事事務局國會與公共事務主任保羅近日遞出辭呈，以抗議拜登政府在以色列對哈瑪開戰與圍困加薩走廊之際，仍決定繼續提供武器彈藥給特拉維夫當局。資料照片。（美聯社）

國務院 一位在負責監督武器轉讓局處工作的官員近日遞出辭呈，以抗議拜登政府在以色列 對巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯發動戰爭與圍困加薩走廊之際，仍決定繼續提供武器彈藥給特拉維夫當局。

紐約時報報導，這位官員叫做保羅（Josh Paul），在國務院政治軍事事務局（Bureau of Political-Military Affairs）擔任國會與公共事務主任超過11年。他在18日上網公開的辭呈寫道，拜登政府「盲目支持一方」，導致了「短視、有害、不義和有悖於我們所公開擁護根本價值」的政策決定。

保羅在辭呈強烈抨擊了哈瑪斯的跨境攻擊，但「以色列正在採取的回應，以及隨之而來美國對此回應跟占領現狀兩者的支持，只會導致以色列與巴勒斯坦人民雙方遭受更多與更深的痛苦」，又稱「我害怕，我們正在重複過去這幾十年已經犯下的同樣錯誤，我拒絕參與其中更長的時間」。

保羅接受採訪時表示，加薩走廊有著2百萬人口，但以色列切斷了水電、食物跟醫療供應，應該促使一些存在已久的美國聯邦法律提供保護。他說，這些法律護欄旨在防止美方武器落入侵犯人權者之手，卻正在失效。

保羅說，他曾見過美國政府批准無數軍備銷售或交付給其他中東國家，即使他在當時就認為聯邦法律本應阻止繼續進行，「就所有這些狀況，有那麼一刻是你可以說，好吧，你曉得，這不歸我管，但我知道國會將會反對」，但在軍援以色列上，國會可能不會出現任何重大阻力，也沒有任何其他監督機制或辯論的機會，這就是影響他做出決定的一部分原因。

保羅認為，繼續將他口中的全權委任（carte blanche）授予以色列，殺死一代的敵人，只會創造出新一代的敵人，最終並不符合美國的利益，「這導致了不惜任何代價，包括以巴勒斯坦平民為代價，達成某種強加安全的渴望，而這最終並不能帶來安全」。