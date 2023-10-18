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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以哈衝突／軍事營救以色列人質不可能 卡達外交斡旋

記者張聲肇／綜合報導

美國和以色列的突擊隊在目前加薩亂局中，恐怕施展不出過去解救人質的身手，美國只得拜託和哈瑪斯關係良好的卡達斡旋，希望哈瑪斯釋放從以色列擄去的200名人質；紐約時報17日報導，卡達正在哈瑪斯和美國之間扮演傳話人角色。

美國和歐盟都把哈瑪斯當作恐怖組織，該組織掌握的人質來自30多國，讓談判益形複雜。

報導指出，如果哈瑪斯以為綁架人質，就能遏止以色列大舉入侵的腳步，它可能失算了。儘管歐美都呼籲以色列收斂「報復」哈瑪斯的行動，勿傷及人質與平民，但以色列當局誓言消滅哈瑪斯，在邊界集結坦克與部隊，同時徵調了36萬預備部隊，以全面戰爭的姿態對付哈瑪斯。

2011年代表以色列談判救出被囚禁五年士兵沙利特(Gilad Schalit)的巴斯金(Gershon Baskin)說，犧牲人質和軍人難免，以色列全國上下似有此心理準備。

卡達應烏克蘭之請，本周才從俄國營救四名烏克蘭兒童，最近也默默在非洲營救兩名美國人質，包括一名修女、一名社工。2014年，敘利亞凱達組織釋放一名美國記者，卡達也是幕後功臣。

當時，美國特戰部隊曾計畫突襲敘利亞拉卡(Raqqa)監獄，一舉救出20餘名西方國家的人質，但戰鬥人員抵達目的地時，人質已被轉移。那批人質中，有些人被斬首，包括記者佛利(James Foley)。

報導指出，那次營救人質行動堪稱極度危險，如今要動用軍人，搶救散布在加薩地區地道或民房的200名人質，危險度猶有過之；加上水電、醫藥、燃料甚至食物日漸稀少，美國官員判斷，軍事營救幾乎不可能，外交斡旋遂成為著力的重點。

美國國務卿布林肯13日在卡達杜哈舉行的記者會上說，兩國正「盡全力」讓人質獲釋。

紐時報導說，哈瑪斯在國際壓力下，可能先釋放婦孺，也可能釋放50名雙重國籍的人質。

哈瑪斯 以色列 加薩

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