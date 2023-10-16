我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

戰火燒進美校園 挺以挺巴大學生火爆交鋒 校方壓力大

編譯潘勛／綜合15日電
以哈衝突戰火延燒國內大學校園。圖為穆斯林學生13日聚集在明尼蘇達大學校園附近的教堂內，參加由美國-伊斯蘭關係委員會主持的祈禱活動。（美聯社）
以哈衝突戰火延燒國內大學校園。圖為穆斯林學生13日聚集在明尼蘇達大學校園附近的教堂內，參加由美國-伊斯蘭關係委員會主持的祈禱活動。（美聯社）

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)組織交戰，讓不少國內大學校園活動大受影響，支持以色列與支持巴人的學生組織關係長久以來便硝煙瀰漫，學生團體與校方高層意見齟齬，目前火氣更近爆炸，讓校方受壓力，目前中立不表態，校園本來志在讓思想匯聚、共識浮現，但目前變成苦難的溫床。

美聯社15日報導，哈瑪斯民兵7日闖入以色列屠殺平民及士兵，還劫持人質，許多猶太裔學生及其盟友呼籲要大力譴責、算帳；這批學生當中，一些人的親友在以國境內。

只是一些穆斯林學生糾合盟友，呼籲要認清巴勒斯坦人在加薩受苦受難幾十年，以色列反擊哈瑪斯後，更是飽受學生責難。

國會山莊報(The Hill)報導，一些學生團體長久以來便譴責說，以巴問題源自以色列占領巴人領土，對待巴人很粗暴，該怪以色列，外界擔憂可能爆發反猶太人暴力。

許多大學裡，兩派學生意見相同的只有一件事，那便是日漸表明中立立場的校方，支持他們的力道不夠。

哈瑪斯攻擊發生後，30多個挺巴的哈佛大學學生團體發表聲明稱，以色列「該為一切開展中的暴力負一切責任」；哈佛學生的聲明信件飽受批評，包括哈佛校長，以至於文件中原來簽名的團體名稱都已拿掉。

哈佛的「希勒爾」(Hillel)猶太組織表示，7日事件是納粹大屠殺以來，猶太人遭遇的最血腥事件，非但沒能由哈佛社區得到安慰、支持，反而遇到仇恨、反猶太言行，讓人極為難受。

校方受到壓力，要容忍校園裡保守派意見，同時一直想保護言論自由及公開辯論，但兩派學生交相指斥，讓校方極為煎熬。

「個人權利及表達基金會」(FIRE)校園權利倡議主任莫瑞(Alex Morey)表示，校園言論自由面臨極艱困時刻，兩派都抱持極激情、根深柢固又不退縮的觀點，基金會只能建議校方站在校務立場，保持中立。

但想保持中立向來很困難。認為以哈戰爭攸關個人極深的學生要校方體認到他們受創嚴重，以校方的地位譴責他們認為道德有虧的事。

以色列 猶太 哈瑪斯

上一則

「不能讓極右派支持者當選」20鐵票反對 喬登議長路堪慮

下一則

以哈戰火影響有限 平均油價下跌 每加侖3.63元

延伸閱讀

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人

拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人
美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所
UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資
阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了