戰火燒進美校園 挺以挺巴大學生火爆交鋒 校方壓力大

以哈衝突戰火延燒國內大學校園。圖為穆斯林學生13日聚集在明尼蘇達大學校園附近的教堂內，參加由美國-伊斯蘭關係委員會主持的祈禱活動。（美聯社）

以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯 (Hamas)組織交戰，讓不少國內大學校園活動大受影響，支持以色列與支持巴人的學生組織關係長久以來便硝煙瀰漫，學生團體與校方高層意見齟齬，目前火氣更近爆炸，讓校方受壓力，目前中立不表態，校園本來志在讓思想匯聚、共識浮現，但目前變成苦難的溫床。

美聯社15日報導，哈瑪斯民兵7日闖入以色列屠殺平民及士兵，還劫持人質，許多猶太 裔學生及其盟友呼籲要大力譴責、算帳；這批學生當中，一些人的親友在以國境內。

只是一些穆斯林學生糾合盟友，呼籲要認清巴勒斯坦人在加薩受苦受難幾十年，以色列反擊哈瑪斯後，更是飽受學生責難。

國會山莊報(The Hill)報導，一些學生團體長久以來便譴責說，以巴問題源自以色列占領巴人領土，對待巴人很粗暴，該怪以色列，外界擔憂可能爆發反猶太人暴力。

許多大學裡，兩派學生意見相同的只有一件事，那便是日漸表明中立立場的校方，支持他們的力道不夠。

哈瑪斯攻擊發生後，30多個挺巴的哈佛大學學生團體發表聲明稱，以色列「該為一切開展中的暴力負一切責任」；哈佛學生的聲明信件飽受批評，包括哈佛校長，以至於文件中原來簽名的團體名稱都已拿掉。

哈佛的「希勒爾」(Hillel)猶太組織表示，7日事件是納粹大屠殺以來，猶太人遭遇的最血腥事件，非但沒能由哈佛社區得到安慰、支持，反而遇到仇恨、反猶太言行，讓人極為難受。

校方受到壓力，要容忍校園裡保守派意見，同時一直想保護言論自由及公開辯論，但兩派學生交相指斥，讓校方極為煎熬。

「個人權利及表達基金會」(FIRE)校園權利倡議主任莫瑞(Alex Morey)表示，校園言論自由面臨極艱困時刻，兩派都抱持極激情、根深柢固又不退縮的觀點，基金會只能建議校方站在校務立場，保持中立。

但想保持中立向來很困難。認為以哈戰爭攸關個人極深的學生要校方體認到他們受創嚴重，以校方的地位譴責他們認為道德有虧的事。