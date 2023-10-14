以哈衝突／哈瑪斯「多方進攻」CIA情資報告沒料到

戰雲密布，巴勒斯坦民眾不斷在各城市對以色列示威，照片是巴勒斯坦民眾在約旦河西岸城市與以色列軍人發生衝突。（美聯社）

美國官員指出，中央情報局(CIA)在恐怖組織哈瑪斯 (Hamas)突襲以色列 前幾天公布了兩份機密情資報告，對於暴力可能升高提出警告，但沒有預測到哈瑪斯武裝份子數天後便對以色列展開縝密複雜的多方進攻；紐約時報指出，兩份報告雖然警告說哈瑪斯可能發射火箭，卻沒提到哈瑪斯可能以地面入侵等新戰術對付以色列。

紐約時報報導，第一份情資報告註記日期為9月28日，內容寫道哈瑪斯可能持續幾天對以色烈發射火箭彈；第二份情資報告註記日期是10月5日，內容以第一份報告為基礎，但提供進一步分析。

官員指出，10月5日的報告出現在中情局對國會議員與國策官員發送的每日情資例行彙報裡，不過情報機關官員並沒有針對報告內容向拜登總統或白宮資深官員簡報，中情局在例行彙報裡也沒有對白宮決策官員強調重點何在。

多名知情官員匿名受訪時說，這兩份文件都是例行報告，與一年當中其他有關巴勒斯坦可能訴諸暴力的情資報告非常類似。

一名了解9月28日情資報告內容的官員說，報告裡警告說哈瑪斯可能在加薩 邊境地帶升高與以色列的衝突。

中情局分析師定期撰寫以色列部隊與巴勒斯坦民兵在約旦河西岸(West Bank)發生暴力衝突的報告，過去幾個月裡這個區域緊張氣氛升高。就在10月5日報告發送給國會議員與決策官員的同一天，哈瑪斯宣布兩名成員在約旦河西岸跟以色列軍隊交火時喪生。

不過，中情局近來注意焦點則集中在加薩走廊(Gaza Strip)的暴力威脅，並描述哈瑪斯藏身的加薩當地經濟狀況極差。中情局報告同時指出，哈瑪斯對於以色列長期封鎖感到沮喪，這股不滿情緒可能釀成邊境攻擊再起。

美國及以色列情報單位為何沒有偵查到哈瑪斯準備在10月7日發動突襲，目前無法確知。哈瑪斯武裝份子綁票大約150名人質。