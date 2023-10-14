以哈衝突／空投傳單、社媒通知…以喊疏散 加薩200萬人無處逃

以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以色列 13日開始在加薩 走廊北部空投大量傳單，另用手機留言、社媒通知，史無前例地要求居民疏散到南部，讓加薩民眾亂成一團，很多人走不了或是南部無處去；面對以色列進攻，人道危機愈來愈嚴重，加薩200萬居民無處可逃，美國正與埃及協商放鬆邊境管制，讓民眾逃離。

華盛頓郵報13日報導，以色列7日起已投下6000多枚炸彈到加薩走廊；在數十萬居民開始往南部移動之際，投擲炸彈的行動仍在進行。

以國軍方12日表示，接下來幾天以軍將繼續在加薩市大規模作戰，哈瑪斯 民兵躲在民宅、居民密集區下的隧道，故「加薩公民們，為自身、自己家人的安全，請往南部疏散，遠離哈瑪斯(Hamas)恐怖分子，他們正用你們當人肉盾牌」。

在以色列提出24小時撤離的警告後，在加薩北部的巴勒斯坦居民緊急逃離，圖為民眾開著老舊破車上路。（Getty Images)

往南車速緩慢如蝸牛

華爾街日報(WSJ)報導，住在加薩的巴勒斯坦人及外國公民被斷水斷電、沒有食物飲水，是想逃到安全地區，但發現無處可逃。

華郵報導則說，離開北部地區的加薩民眾表示，往南的道路12日起開始擁擠起來，因為斷瓦殘垣、掉落的電線電話線等塞路，車速慢如蝸牛；路上車輛載滿東西，有些人舉家徒步離開，口中呼喊汗尤尼斯(Khan Yunis)、努塞拉特(Nuseirat)等南部城市的名稱。

另方面，國際向埃及施壓愈來愈重，要開羅當局開放與加薩的邊界，供200萬居民出逃之用。埃及生怕民兵混進平民，造成埃及治安問題，另主張人民逃走危及巴人領土的正當性，故多年來拒絕放鬆邊界管制。

華爾街日報報導，白宮國安全發言人柯比(John Kirby)表示，美國正與埃及、以色列密切合作，看能否開發出安全通道之類的選項，供想離開的加薩民眾平安離去；當前衝突不是他們的過錯，所以想離開應獲准離開。

以色列持續攻擊約旦河西岸城市，圖為巴勒斯坦在砲火下尋找掩護。（歐新社）

國務卿布林肯(Antony Blinken)說，他赴以色列時與以國官員們討論設立安全通道的可能，接下來幾天將與其他國家討論這個主題。

聯國呼籲撤銷疏散令

哈瑪斯官員近幾日放話，說不願加薩民眾疏散，人民一離開將陷入永遠的流亡，必死無疑，人民及哈瑪斯不會同意這種事。

聯合國則呼籲以色列撤銷「可怕的」疏散令，指命令恐讓當前的悲劇變成大災難；國際紅十字會警告將出現災難後果。