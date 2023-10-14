以軍地面戰突襲 加薩110萬人限時南撤 聯國：災難

以色列突然要求北加薩地區約一百萬名居民要在24小時內撤離，外界推測以軍將發動地面攻擊，圖為大批巴勒斯坦人逃向加薩南邊。（美聯社）

以色列 軍方13日通知加薩 北部地區110萬民眾24小時內往南部撤離，以軍準備進攻統治當地的哈瑪斯(Hamas)好戰團體後，以色列軍方指出，地面部隊過去24小時內已對加薩進行突襲，突襲任務也包括搜尋失蹤人員；在地面部隊發動突襲之際，以色列軍隊仍持續空襲加薩走廊，哈瑪斯稱逃難車隊有70人被炸死，哈瑪斯成員也以火箭還擊。

美：以色列疏散令是艱鉅任務

在以軍要求北加薩地區民眾撤離後，聯合國指稱如此大規模疏散將成災難，籲以國收回命令，哈瑪斯則稱以國在發動心理戰，呼籲民眾留下來；美國則指以國疏散令是「艱鉅任務」，但不置評。

拜登政府13日也證實，美國國務院安排在加薩衝突中將僑胞帶離以色列的首架包機已經降落希臘雅典；美國航空業者正加強安排航班調度，以協助美國民眾返國。

不只包機 美擬增海路撤離在以美人

白宮發言人柯比(John Kirby)表示，美國政府也正在研究透過海路離開的選項，以幫助在以色列的美國人。柯比說，「我們在試著增加選項」，還說班機將持續運作。

大批巴勒斯坦人用盡各種交通工具逃往加薩南部。（美聯社）

卡車、驢車… 居民舉家往南逃難

美聯社報導，以國13日空襲加薩一整天，加薩北部民眾舉家坐汽車、卡車及驢車，載著細軟，魚貫由加薩市所剩的唯一道路往南離開。

以國軍方表示，部隊曾暫時進入加薩，與民兵交戰，搜尋哈瑪斯7日攻擊以境劫走的大約150人質。

以軍發言人表示，部隊突襲之後已經離開，這些軍隊運動顯然不像地面入侵的開端。

哈瑪斯表示，以色列過去一天的空襲造成13名人質喪生，但以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)否認此說；他回應以軍會不會保護醫院、聯合國避難處所等民間設施時表示，以軍將盡一切可能，但他不忘警告，加薩已成為戰區。

哈瑪斯要求人民忽視以國疏散令，加薩民眾面臨的局面，是不知離開還是留下來才更好，也不曉得哪裡還安全。醫院人員表示，不能棄傷患病人而自行離開。

以色列的坦克往加薩移動，預告即將接下來的地面戰爭。（美聯社）

以軍表示，必須鎖定哈瑪斯的軍事基礎設施，那類措施很多深藏在地下；以軍另位發言人康李克斯(Jonathan Conricus)表示，已方部隊會加緊努力，避免傷及平民，戰爭結束後，居民便獲准返回。

聯合國表示，以國呼籲加薩北半部居民移動到南部，勢將影響110萬人，真發生這種狀況，意味加薩全境人口必須擠在長25哩走廊的南半部；聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)表示，這種疏散不可能不產生「毀滅式的人道後果」，故呼籲以國撤銷命令。

目擊者：2車遇襲擊 燒成火球

目擊者費札‧哈穆迪(Fayza Hamoudi)表示，自己與家人開車離開北部撤離區，來到南部代爾拜萊赫鎮(Deir al-Balah)附近，不料道路前方兩輛車遇襲，燒成火球，另位路上的目擊者說法也類似。

哈瑪斯組織稱以國的撤離令是心理戰，要求居民留下來，展現團結，但沒有跡象顯示居民停止逃走。

一名居民姆萊什(Tarek Mraish)站在路邊看著車輛駛過，責問加薩的安全感跑哪兒去了？哈瑪斯為人民做了什麼？只帶來大災難。