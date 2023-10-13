我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

以哈衝突／美與卡達獲共識 60億資金暫不釋出給伊朗

記者張聲肇／綜合報導
伊朗是否介入哈瑪斯突襲以色列，美情報單位仍在調查，但美國與卡達已達默契，轉到卡達的60億元暫不交給伊朗。圖為以色列持續對加薩狂轟報復。（Getty Images）
伊朗是否介入哈瑪斯突襲以色列，美情報單位仍在調查，但美國與卡達已達默契，轉到卡達的60億元暫不交給伊朗。圖為以色列持續對加薩狂轟報復。（Getty Images）

財政部副部長阿德葉摩(Wally Adeyemo)12日告訴民主黨國會議員，美國與卡達已達默契，轉到卡達的60億元暫不交給伊朗；美方答應伊朗，釋放五名被伊朗囚禁的美國人後，會釋出被美國凍結的伊朗資金，因哈瑪斯突襲以色列，中東局勢緊張，美國兩黨議員都呼籲政府繼續凍結。

有線電視新聞網(CNN)引述在場聽到阿德葉摩講話的議員說，短期內絕對不會動用這筆錢。

美國官員說，沒有證據顯示伊朗和這次突襲行動有直接關係，但德黑蘭向來就支持哈瑪斯恐怖組織，雙方沒有事先勾串，很難取信於人。

原本釋囚換「釋錢」的條件就很嚴格，美國和卡達的默契可能也只是象徵性的表態。美國國務卿布林肯12日在特拉維夫記者會上宣稱，伊朗還沒拿到或使用這筆錢。

布林肯沒有確認美國和卡達之間已達默契，但明確表示美國有辦法凍結這筆錢；他說，「我們對該筆資金有很嚴格的監督機制，我們保有凍結它的權力。」

國安會發言人柯比也說，這筆錢還完完整整地，一毛錢都不少，放在卡達銀行裡，「一毛錢都還沒被花掉。」

伊朗只能用這筆錢購買人道濟助物資，每動用一次款項，都需經過美國政府審核，因此，伊朗要用完這筆錢，可能要好幾年的時間。國務院官員說，這筆錢只能用來購買伊朗人民所需的食物、藥品和醫療器材，以及農產品。

美國初步的情報顯示，伊朗政府和以色列、美國一樣，都被哈瑪斯的突襲行動嚇一跳，但美國情報單位仍繼續尋找伊朗是否事先知道，或參與計畫、提供資源、甚至指揮這次攻擊行動的證據。

伊朗 哈瑪斯 布林肯

上一則

質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長

下一則

以哈衝突／中國特使致電以色列、巴勒斯坦 籲停火和談

延伸閱讀

加薩周圍集結戰車 以色列軍事首領：開戰時刻已到

加薩周圍集結戰車 以色列軍事首領：開戰時刻已到
以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器

以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器
以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道