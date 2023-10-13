以哈衝突／美與卡達獲共識 60億資金暫不釋出給伊朗

伊朗是否介入哈瑪斯突襲以色列，美情報單位仍在調查，但美國與卡達已達默契，轉到卡達的60億元暫不交給伊朗。圖為以色列持續對加薩狂轟報復。（Getty Images）

財政部副部長阿德葉摩(Wally Adeyemo)12日告訴民主黨國會議員，美國與卡達已達默契，轉到卡達的60億元暫不交給伊朗 ；美方答應伊朗，釋放五名被伊朗囚禁的美國人後，會釋出被美國凍結的伊朗資金，因哈瑪斯 突襲以色列，中東局勢緊張，美國兩黨議員都呼籲政府繼續凍結。

有線電視新聞網(CNN)引述在場聽到阿德葉摩講話的議員說，短期內絕對不會動用這筆錢。

美國官員說，沒有證據顯示伊朗和這次突襲行動有直接關係，但德黑蘭向來就支持哈瑪斯恐怖組織，雙方沒有事先勾串，很難取信於人。

原本釋囚換「釋錢」的條件就很嚴格，美國和卡達的默契可能也只是象徵性的表態。美國國務卿布林肯 12日在特拉維夫記者會上宣稱，伊朗還沒拿到或使用這筆錢。

布林肯沒有確認美國和卡達之間已達默契，但明確表示美國有辦法凍結這筆錢；他說，「我們對該筆資金有很嚴格的監督機制，我們保有凍結它的權力。」

國安會發言人柯比也說，這筆錢還完完整整地，一毛錢都不少，放在卡達銀行裡，「一毛錢都還沒被花掉。」

伊朗只能用這筆錢購買人道濟助物資，每動用一次款項，都需經過美國政府審核，因此，伊朗要用完這筆錢，可能要好幾年的時間。國務院官員說，這筆錢只能用來購買伊朗人民所需的食物、藥品和醫療器材，以及農產品。

美國初步的情報顯示，伊朗政府和以色列、美國一樣，都被哈瑪斯的突襲行動嚇一跳，但美國情報單位仍繼續尋找伊朗是否事先知道，或參與計畫、提供資源、甚至指揮這次攻擊行動的證據。