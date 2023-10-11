哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

以色列在加薩走廊邊界建造高科技智慧牆藩籬，卻遭哈瑪斯以低科技手法突破。圖為雙方衝突。 （歐新社檔案圖）

以色列 耗時三年，在加薩 走廊邊界建造最新、高科技藩籬，配備雷達、感知器，想偵知巴勒斯坦人對以色列的祕密進攻，但反遭哈瑪斯 (Hamas)以低科技手法突破，攻個以軍措手不及；高科技的「鐵牆」是圍牆沒錯，但證實只是圍牆而已。

華爾街日報(WSJ)10日報導，哈瑪斯7日以推土機等其他初級工具，就鑿開以色列那座高20呎的圍牆，武裝戰士坐小貨卡或徒步源源突破缺口，正面攻擊以色列南部，堪稱讓以色列邊界出現1973年贖罪日戰爭以來的最大破口。

以色列軍方近年焦點放在網路戰力、搜集情報、先進武器，專心於反恐怖攻擊，結果以色列國防軍反被相對低科技的地面攻擊打個措手不及。

以色列智庫學者耶格(Avi Jager)認為戰爭的準備錯誤。軍事分析師表示，最近軍方的注意加投向約旦河西岸，部署軍隊想鎮壓巴人的軍事起義。以色列情報界對戰爭的警告，一直著眼於北部以及黎巴嫩「真主黨」(Hezbollah)。

以色列官員廣泛相信，哈瑪斯高層實施旨在振興加薩經濟的政策，代表其無意於發動7日那樣的越界攻擊。

只是隨著7日事件顯示，哈瑪斯變得遠為老謀深算，結合飛彈、海上船舶、無人機以及武裝戰士，攻打到20多哩境內的奧法基姆(Ofakim)市。

前以色列和平談判代表李維(Daniel Levy)表示，以色列戰略上大吃一驚，再也無法保護人民安全，很難恢復民心。

華盛頓郵報報導，以色列2021年宣布，其沿加薩走廊長40哩的「智慧牆」落成，其中設有混凝土地下障礙。建設時耗費14萬噸鋼鐵，安裝數以千計的攝像鏡頭、雷達及感知器。以色列另在境內建造瞭望塔及沙丘，想監視敵人的威脅、延滯入侵者。

結果哈瑪斯以無人機載炸彈，炸掉以色列瞭望塔、通訊基礎施設及沿邊界的武器系統。再以發射3000多枚火箭協同戰士由邊界入侵；哈瑪斯民兵另動用炸藥炸開以色列的「鐵牆」，再用堆土機包辦其他工作，擴大圍牆破洞，容大型車輛得以駛入。