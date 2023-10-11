以巴衝突／歐盟：以封鎖加薩走廊、濫殺婦孺 違反國際法

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)10日指控以色列 政府在遭受巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯(Hamas)突襲後全面封鎖加薩走廊(Gaza Strip)，明顯違反國際法。

歐盟 外長緊急開會討論以巴衝突危機，波瑞爾在會後發表聲明表示，絕大多數歐盟外長支持繼續對治理約旦河西岸(West Bank)的巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)提供援助。歐盟向來是巴勒斯坦的最大援助來源。

歐盟執行委員會負責睦鄰擴大事務的執委、匈牙利外交官瓦爾赫利(Oliver Varhelyi)9日在社群平台X表示，歐盟對巴勒斯坦人提供的開發援助已經暫停，但瓦爾赫利說法遭歐盟執委會反駁。歐盟執委會表示，沒有暫停援助，歐盟數億美元的發展援助正在審查中。

官員指出，波瑞爾原本邀請以色列、巴勒斯坦外長以視訊方式參加正在阿曼首都馬斯開特(Muscat)舉行的歐盟外長會議，但色列外長柯恩(Eli Cohen)不願意與巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇(Riyad al-Maliki)同台開會，後來雙方都沒參加。

波瑞爾在聲明中重申，歐盟對哈瑪斯殺害1000多名以色列人的暴行予以譴責，其中絕大多數為平民。

不過，波瑞爾同時指出，以色列回擊手段應該符合國際人道法則，全面封鎖加薩顯然違背國際法。根據當地官員統計，以色列對加薩猛烈轟炸已造成至少770人死亡。

波瑞爾在外長會議結束後對媒體說，以色列有權自衛，但前提是符合國際法與人道法，「某些決策顯然與國際法相互牴觸」。他說，聯合國明確定義，對大批平民百姓斷水、斷電、斷糧是違反國際法的行為。

他表示，歐盟並沒有與哈瑪斯合作。哈瑪斯被歐盟界定為恐怖組織。他表示，對巴勒斯坦人民提供援助是很重要的。