亞裔男駕車衝進舊金山中領館 遭警擊斃 曾問「中共在哪？」

中國舊金山領事館9日遭民眾開車衝撞進入，駕駛被警方槍擊後送醫不治。（路透）

一名疑似帶有武器的男子在美西時間9日下午3時駕車撞進中國駐舊金山 領事館一樓大廳，結果遭到警員開槍，送到醫院後宣告死亡；現場影片顯示，領事館一樓大廳遭汽車衝撞後，領事館人員及前往洽公的訪客倉促逃出。

依據事發現場的視頻判斷，衝撞中領館 的男子疑似為亞裔；媒體報導，這名男子駕駛藍色本田(Honda)轎車衝撞中國駐舊金山領事館一樓大廳，流著血從車內走出來時，問著：「中國共產黨在哪裡？」男子很快被制伏。

中領館向美嚴正交涉

中國駐舊金山總領館表示，該事件對工作人員及民眾現場生命安全構成嚴重威脅，總領館嚴厲譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件相關責任的權利。該館也向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明查清真相，依法嚴厲打擊，並敦促美方依照《維也納領事條約》、《維也納領事條約》和《中美領事條約》的規定，採取一切必要措施，確保總領館人員及館舍安全。

史丹福大學(Stanford University)學生莫爾查諾夫(Sergii Molchanov)表示，警衛制伏這名男子並將他手臂扣在背後；莫爾查諾夫說，事發現場與他所處地點只有兩米左右。

前往領事館辦簽證的莫爾查諾夫說，兇嫌目光朝著他看，讓他頗為害怕，「因為我不知道他有沒有帶槍。」他說，後來警方抵達現場，聽到兩聲槍響。

莫爾查諾夫回憶事發經過說，目睹事件發生相當震驚。他表示，雖然曾在電視看過，但在現實生活中親身經歷則另當別論，「大家都很怕」。

警方出動防爆小組(bomb squad)技術專家與爆裂物偵察犬抵達縣場，確認是否有炸彈威脅。

根據媒體報導，兇嫌被趕抵現場的警員開槍後受傷，被送醫後死亡；舊金山警察局稍後證實是警員開槍將對方打傷。

曾二度遭縱火 攻擊

中國駐舊金山領事館過去曾因為縱火攻擊而兩度受損，最近一次發生於2014年，一名男子從停放在領事館外的廂型車走出，帶著兩桶汽油，把油淋在領事館門前。2008年3月，領事館後方的安全柵欄遭一群人潑灑可燃液體，並且點火。

當地警方在社群平台X發文，呼籲民眾避開拉谷納街(Laguna St)與葛瑞大道(Geary Blvd)交叉口附近，因為警方調查工作正在進行中。