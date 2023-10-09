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以巴衝突／她遭擄殺遊街、她哭求饒仍被綁…哈瑪斯屠殺音樂節 260死

編譯潘勛、 陳韻涵／綜合8日電
在社群平台流傳的中以混血的諾婭‧阿爾賈曼尼，7日在沙漠中舉行的以色列「諾瓦音樂節」上，遭到恐怖分子綁架，她大喊「 不要殺我 」，目前下落不明。(截圖自X平台)
在社群平台流傳的中以混血的諾婭‧阿爾賈曼尼，7日在沙漠中舉行的以色列「諾瓦音樂節」上，遭到恐怖分子綁架，她大喊「 不要殺我 」，目前下落不明。(截圖自X平台)

以色列「諾瓦音樂節」(Nova Festival)7日遭巴勒斯坦伊斯蘭激進分子「哈瑪斯」(Hamas)鎖定攻擊，8日在會場至少發現260具遇害參加者屍體；參加節慶的民眾觀眾聽到警報、火箭彈爆炸聲響，接著看到哈瑪斯分子衝進會場開槍擄人。白宮國安會議(NSC)官員8日證實，數名美國人遇害，國務卿布林肯(Antony Blinken)則表示，將全力營救美籍人質。

受害者當中，德國籍女刺青師遭擄殺，半裸屍體被指為以色列女兵，遭到突擊分子放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆；有人裝死逃過一劫，另有一名25歲的中國、以色列混血女學生遭綁架，下落不明。

哈瑪斯7日攻擊辦在戶外的音樂節數千名狂歡者，以色列緊急救援機構「Zaka」指出，緊急救難人員已從會場運出至少260具遺體，現場宛如經歷「大屠殺」。

惶恐的音樂節參與者在火箭彈防空警報大作後驚覺情勢不妙，接著哈瑪斯恐怖分子切斷會場電源，開著吉普車衝進會場，朝民眾發射火箭彈、開槍並俘虜人質。 

救難人員亞尼夫(Yaniv)表示，「這是一場大屠殺，我從未目睹如此慘烈場景；這是一場預謀突襲，恐怖分子在緊急疏散路線上堵人」。

影片顯示許多驚恐的青少年尖叫逃竄，大多數人介於20歲到30歲之間。 

參加音樂節的吉比利(Gibly)表示，「我們無處可躲，會場是開放的戶外空間」，許多人跳上車逃跑，但道路很快就堵塞，她不得不棄車，步行躲進森林，最後幸運攔到一輛行經的車逃離。

不過，北京出生的25歲中以混血學生諾婭‧阿爾賈曼尼(Noa Argamani)就沒那麼幸運，影片顯示她哭求饒命，仍遭哈瑪斯分子強押上機車；她的男友奈森(Avi Nathan)被人架住，只能眼睜睜看著恐怖分子飛速駛離，兩人下落不明。

阿爾賈曼尼的父親受訪時泣訴，他把女兒從小保護到大，現在卻只能看著影片中驚恐的女兒，無能為力；他說，「我們不能憐憫」對無辜男女及兒童做出這些可怕行徑的哈瑪斯恐怖分子。

以色列駐中國大使館證實，阿爾賈曼尼是在北京出生的中以混血兒；使館8日透過「微博」發布阿爾賈曼尼遭綁的影片，提及「出生在北京的混血中國女孩被哈瑪斯綁架」，希望諾婭早日回家。

以色列中華商會則指出，阿爾賈曼尼的母親是華人，她則是擁有一半中國血統的以色列人，當地華人圈已發起活動，設法幫助她。

在社群平台流傳的中以混血的諾婭‧阿爾賈曼尼，7日在沙漠中舉行的以色列「諾瓦音樂節...
在社群平台流傳的中以混血的諾婭‧阿爾賈曼尼，7日在沙漠中舉行的以色列「諾瓦音樂節」上，遭到恐怖分子綁架，她的男友奈森也被綁架，兩人目前下落不明。(截圖自X平台)

她被射殺 裝死倖存

另有一名女子艾瑟‧波若丘夫(Esther Borochov)表示，自己與一名駕駛坐上車想逃離，該名駕駛遭武裝分子近距離射殺，自己靠裝死才活了下來。

更慘的是，德國籍的以色列裔30歲刺青師莎妮‧盧克(Shani Louk)遭哈瑪斯擄殺，半裸的屍身遭民兵拋在小貨卡後方遊街展示。

影片顯示，盧克的一條大腿呈不自然角度，哈瑪斯民兵跨坐其上；哈瑪斯的支持者歡呼，繞屍奔跑，還朝她身上吐口水。

德國籍的以色列裔30歲刺青師莎妮‧盧克7日慘遭哈瑪斯擄殺。(截圖自X平台)
德國籍的以色列裔30歲刺青師莎妮‧盧克7日慘遭哈瑪斯擄殺。(截圖自X平台)

哈瑪斯聲稱這名死者生前是以色列女兵，但盧克的德國堂姊托瑪西娜‧溫特勞伯-盧克(Tomasina Weintraub-Louk)7日晚間表示，她依據刺青與髒辮認出莎妮‧盧克，稱她橫遇此事不啻夢魘。

以色列駐美大使赫佐格(Mike Herzog)與以色列戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)8日指出，哈瑪斯劫持的人質中有多名美國公民被帶到加薩。

白宮國安會議(NSC)官員8日證實，數名美國人在以遇害，這可能讓美方更深度介入這場危機；NSC發言人在聲明中表示，「我們證實多位美國公民身亡」。

布林肯8日表示，國務院正努力查證相關消息，並將全力營救美籍人質。

哈瑪斯武裝分子7日突襲在沙漠舉行的音樂節，居然恐怖分子以傘兵方式，自天而降，攻擊...
哈瑪斯武裝分子7日突襲在沙漠舉行的音樂節，居然恐怖分子以傘兵方式，自天而降，攻擊音樂節參與者。(截圖自X平台)

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