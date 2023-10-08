以巴衝突／哈瑪斯聲稱保衛 阿克薩清真寺再成衝突中心

位於耶路撒冷舊城中心的阿克薩清真寺，一直以來都是以巴衝突的中心。(Getty Images)

哈瑪斯 武裝組織7日入侵以色列 南部，向以色列城市發動突然襲擊，發射火箭彈。哈馬斯領導人將這次行動命名為「阿克薩大洪水」(al-Aqsa Flood)，聲稱這次襲擊是「為了保衛阿克薩清真寺」。

哈瑪斯的聲明也提到，以色列對加薩的封鎖以及以色列在被佔領的約旦河西岸對巴勒斯坦 人的暴力，作為發動這次攻擊的動機，並表示哈瑪斯普遍反對猶太國家的存在。 在網路上，有些人歡呼這次襲擊是以色列毀滅的開始。 但在哈瑪斯用來為其攻擊辯護的理由和形象中，這座清真寺顯得格外重要。

根據記載，阿克薩清真寺(al-Aqsa Mosque)，位於耶路撒冷舊城中心，坐落於猶太人稱為聖殿山(Temple Mount)、穆斯林稱為「聖禁地」(al-Haram al-Sharif，The Noble Sanctuary)的山丘上。

這座清真寺占地35英畝，也被認為是猶太教最神聖的地方，也是伊斯蘭教第三大聖地，緊接麥加、麥地那之後。據伊斯蘭教經典記載，先知穆罕默德用一晚的時間從麥加前往清真寺祈禱，然後升天。

以色列於1967年中東戰爭占領該地，吞併東耶路撒冷及毗鄰約旦河西岸的部分地區，使舉未得到國際社會認可。

阿克薩清真寺長期以來一直是以色列與阿拉伯世界為耶路撒冷主權及宗教問題方面的致命暴力事件爆發點。

根據該地區長期的「現狀」安排，非穆斯林可以參觀，但只允許穆斯林在阿克薩清真寺膜拜。

然而猶太人旅客不顧規定在該地或多或少公開禱告的情況愈來愈常見，以色列對穆斯林膜拜者進入該地的限制引發抗議與暴力衝突。

1996年一條新通道在阿克薩清真寺附近開通，此舉被巴勒斯坦人視為褻瀆聖地，爆發衝突，導致三日內逾80人死亡。

2000年以色列反對黨領袖夏隆(Ariel Sharon)帶領一群以色列議員參訪聖殿山(穆斯林聖禁地，al-Haram al-Sharif，阿克薩清真寺)，引起巴勒斯坦人示威抗議，衝突迅速升級為第二次巴勒斯坦起義，又稱為阿克薩群眾起義(al-Aqsa Intifada)。

2021年該地區的衝突引燃加薩走廊地區的10日戰爭。

過去十年，阿克薩清真寺是所有重大巴勒斯坦起義事件的起點，除了宗教和象徵意義外，此地也是多年來被壓抑之挫敗與怒火的發洩出口。