以巴衝突／正在狂歡 槍手闖民宅擄數十人質…以色列人震驚

在距離以色列南部加薩邊境東南不到三哩的城鎮貝埃里，多名以色列人被哈瑪斯武裝分子被步行和騎摩托車的武裝人員帶走，扣為人質。(美聯社)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas)7日向以色列 境內發動規模前所未有的突襲，以色列南部和加薩 接壤的多個城市街道血跡斑斑，槍手甚至挨家挨戶攻擊，還綁架平民擄往加薩，種種消息讓以色列人陷入震驚恐懼中。

這場襲擊發生在猶太安息日，恰逢人們歡慶宗教節日「妥拉節」(Simchat Torah)；對以色列這個以強大軍事力量為傲的國家來說，無疑是重大的國家創傷。

以色列邊境城鎮居民告訴媒體，槍手挨家挨戶搜尋平民。以色列國防軍發言人哈加里少將(Daniel Hagari)證實，「有士兵和平民遭到綁架，目前我無法提供具體人數。這是哈瑪斯犯下的戰爭罪行，他們將為此付出代價。」

熟悉此事的聯合國高級官員和外交官均表示，聯合國已確認加薩走廊內存在以色列平民和軍事人質。哈瑪斯和加薩另一個武裝派別伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)也都發表聲明，指他們擄獲了以色列人質。哈瑪斯發言人在訊息應用程式Telegram發聲明稱，該組織已將「數十名人質」藏在「安全地點和抵抗運動的隧道」中。

紐約時報核實的影片顯示，在距離以色列南部加薩邊境東南不到三哩的城鎮貝埃里(Be’eri)，幾名以色列人已被哈瑪斯武裝分子扣為人質；至少有五人背著手，被步行和騎摩托車的武裝人員帶著走在路上；這群人的最終去向不明，但以色列媒體媒體報導，多達50名人質被關在貝埃里一家餐廳裡。

以色列媒體報導，夜幕降臨時，至少已有300人死亡，1500多人受傷，加薩周圍20多個地點的戰鬥，仍在激烈進行。

一名年輕目擊者說，7日凌晨，哈瑪斯槍手在火箭彈支持下，進入邊境城鎮和村莊；當時雷姆(Reim)附近有數百人正在參加狂歡派對。社群媒體影片顯示，槍聲響起，數十人倉皇穿越田野逃離。

以色列南部小鎮斯德洛特(Sderot)居民什洛米(Shlomi)說：「我看到大量恐怖分子和平民屍體，汽車被炸毀。」