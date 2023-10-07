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舒默率代表團抵上海 若成功會晤習近平 將為「拜習會」鋪路

編譯高詣軒／即時報導
美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（左四）和代表團成員7日抵達上海浦東國際機場，展開訪問。（美聯社）
美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（左四）和代表團成員7日抵達上海浦東國際機場，展開訪問。（美聯社）

路透、法新社報導，時值美中緊張漸增，民主黨籍美國聯邦參議院多數黨領袖舒默7日率跨黨參議員代表團抵達中國大陸。預計舒默先於首站上海會晤多名高官，接著轉往北京。彭博資訊先前指出，舒默一行人有意尋求在北京會見大陸國家主席習近平。

舒默辦公室表示，他將聚焦為在陸發展的美國企業爭取互惠，為美國勞工打造公平競爭的環境，並關注美國在先進科技維持領導地位，以維護國家安全。

美國官員表示，舒默一行人結束訪中後，會繼續亞洲行，造訪南韓、日本等地，力圖增進美國的經濟與國安利益。

代表團包括6名參議員，由共和黨參議員克拉波共同帶領，將會晤到訪國家的政府和企業領袖，也將會見當地美國企業人士。代表團成員另有共和黨的卡西迪、甘迺迪和民主黨的哈珊、奧索夫。

美聯社指出，這是繼2019年以來，再有美國國會議員訪中，時逢兩國關係惡化，而雙方官員正試圖促成「拜習會」在11月登場。

報導引述北京中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，若相關會談順利，習近平有可能會見舒默，這也將代表未來拜習會成行機會增加。

舒默和數名民主黨國會委員會領袖，去年推動通過強化在半導體和其他科技對陸競爭的法案，5月再表示將擘劃立法，以限制科技輸入北京、嚇阻其對台灣動武，並收緊阻擋美國資本流入中國企業的規範。

美國總統拜登政府已對晶片輸陸設置限制，稱意在避免北京取得足以進一步進展軍事或侵害人權的先進科技，北京則指控美方經濟脅迫。

北京 民主黨 參議員

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