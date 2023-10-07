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民主黨初選首站改南卡 愛州折衷1月15日黨團會議 3月初公布

記者顏伶如／綜合報導
拜登決定民主黨明年初選從南卡州開始，過去第一站的愛阿華州民主黨團宣布，該州黨團會議仍於明年1月15日舉行，但延後到3月公布結果，成為折衷之道。圖為民眾經過愛州民主黨團的標誌。（美聯社）
拜登決定民主黨明年初選從南卡州開始，過去第一站的愛阿華州民主黨團宣布，該州黨團會議仍於明年1月15日舉行，但延後到3月公布結果，成為折衷之道。圖為民眾經過愛州民主黨團的標誌。（美聯社）

愛阿華州民主黨6日宣布，黨團會議將於明年1月15日舉行，但結果則會等到3月初才公布，如此一來既能保持愛州做為總統提名初選第一站的位置，又不違反民主黨決定2024年大選改以南卡羅來納州初選率先登場的新規。

愛阿華州共和黨團會議已經訂在明年1月15日，當天剛好是紀念民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的國定假日。共和黨當天將為總統初選投票；民主黨當天在親自到場(in-person)會議上只處理地方層級選舉，討論總統大選之外的其他黨務，總統初選投票將在1月與2月期間採通訊投票進行，投票結果待3月5日「超級星期二」(Super Tuesday)才公布。

民主黨愛阿華州黨部主委瑞塔‧哈特(Rita Hart)說，這樣的安排是可行的折衷之道。

2020年大選時，愛阿華州共和黨團由於選舉系統出現技術問題，導致美聯社無法預測選舉勝負，民主黨檢討之後決定通盤改革。

拜登總統則要求民主黨調整歷年來初選舉行順序，改由南卡羅來納州初選首先登場。拜登尋求改變的用意在於，讓身為民主黨基本盤的非洲裔選民、少數族裔選民多受到重視。拜登也認為，親自出席黨團投票的方式應該廢除，因為選民在選舉日要花數小時，恐讓某些選民為之卻步。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)通過2024年初選新版時程表，第一站是2月3日的南卡羅來納州初選，三天過後是新罕布夏州、內華達州初選。喬治亞州初選在2月13日舉行，密西根州則在2月27日登場，其他各州初選則在「超級星期二」同步舉行。

民主黨全國委員會規則小組6日在聖路易(St. Louis)開會，投票通過將愛州計畫列入有條件同意，等進一步細節敲定之後，才會正式批准。

共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)今年6月簽署新法，規定必須親自到場參加黨團會議。

民主黨 通訊投票 南卡羅來納州

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