從政前中過彩票、賣過三明治… 麥卡錫告別演說稱「地球上最幸運」

麥卡錫（中）從國會的實習生做起，一路當到議長，攀到政治的巔峰，可惜只當了九個月，他可能從未想到會是被罷黜下台。圖為今年2月忚主持首次國情咨文。(Getty Images)

眾院前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)在生活和政治上的成功都歸於運氣，但這星期，他的好運用完了。

華爾街日報4日分析，麥卡錫屬於沒有固定意識形態的政治操盤者，他運用募款能力，並自2010年茶黨浪潮開始招募民粹主義候選人改革國會，一步步登上眾院議長寶座。

麥卡錫和藹可親，透過與其他國會議員聚餐、上健身房練鍛鍊來物色與拔擢與他理念相同議員。麥卡錫3日說：「我相信提攜後進。」

這種方式讓麥卡錫贏得議事槌，但九個月後也因此失去議長頭銜。

麥卡錫從國會的實習生做起，一路當到議長，但他可能從未想到會是被罷黜下台。圖為他與妻子茱蒂合影。(取自麥卡錫X平台)

共和黨 內的溫和派與保守派喜歡他，卻未將他視為自己人；部分議員表示，麥卡錫在協助他人方面做過頭，許下無法實現的承諾。許多不願出手拯救麥卡錫的共和黨和民主黨議員坦言，無法信任麥卡錫。

麥卡錫在罷免 投票中以216贊成、210票反對而失利，其中有八位共和黨人倒戈與民主黨同一陣線訴求罷免；幾小時後，麥卡錫表示不會再角逐議長。

3日晚，麥卡錫召開告別記者會，講述他的生平故事，說他在加州貝克斯菲爾德(Bakersfield)成長，曾在雜貨店買樂透並贏得5000元彩金，賣過三明治，接著踏入政壇。

麥卡錫引述洋基傳奇球星蓋瑞格(Lou Gehrig)在洋基球場(Yankee Stadium)的告別演說表示，他覺得自己是「地球上最幸運的人」。

麥卡錫並未迴避討論拉他下馬的勢力，說道：「我擔心這個機構今天崩毀，只要八個人，就無法完成這項工作；這八個人可與另一方合作，這樣要如何管理？」

麥卡錫自陳他年輕時中了5000元彩券開始做起三明治生意，自此發跡；但華爾街日報形容他的彩券好運已經用完，已過了政治巔峰。（路透）

他明白短期開支決議案通過後，反對派人士會提案罷免他，「我冷靜以對」，但坦言對部分同僚不忠感到痛心，因為他授予叛徒重要的委員會職務、令人羨煞的投票機會，並啟動對拜登總統的彈劾調查。

當記者提問有什麼辦法能防止被罷免時，麥卡錫開玩笑表示：「我拉了許多(投贊成罷免)的人一把，我當初可能應該挑其他人」。

麥卡錫則早已意識到共和黨領導階層的反覆無常，他去年期中選舉前受訪表示，「共和黨人的天性就是想要推翻他們的領導人，這就是他們會做的事」。