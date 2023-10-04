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議長被罷免…麥卡錫未拿出條件交換救援 民主黨壁上觀

記者顏伶如／綜合報導
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（右）3日決定民主黨全體贊成罷免共和黨籍議長麥卡錫，不出手救援，被認為是國會兩黨鬥爭的大贏家。 (Getty Images)
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（右）3日決定民主黨全體贊成罷免共和黨籍議長麥卡錫，不出手救援，被認為是國會兩黨鬥爭的大贏家。 (Getty Images)

保守派要角、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)2日晚間提出罷黜議長動議，眾院3日下午表決結果為216票同意，210票不同意，今年1月剛上台的共和黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)成了美國史上被罷免的眾院議長首例。共和黨目前在眾議院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席，共和黨在表決時只有五票跑票空間，罷免案表決時，除了208名民主黨眾議員投下同意票，還有八名共和黨眾議員也加入，註定了麥卡錫下台命運。

「國會山莊報」(The Hill)報導，民主黨眾議員3日上午結束兩個多小時的閉門會議後對媒體說，並不打算幫忙麥卡錫保住議長職位。眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)說：「我們遵守黨團領袖指揮，不會去搶救麥卡錫。」

媒體詢問眾院民主黨團是否一致決定不支持麥卡錫，加州聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)回答：「沒錯。」

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)對媒體說，無法想像有任何民主黨同僚會有興趣讓麥卡錫繼續當議長。今年稍早，在麥卡錫運作之下，歐瑪被趕出眾院外交委員會。

麥卡錫3日上午稍早面對媒體採訪時，對於能夠渡過罷免危機仍感到樂觀。他說：「我有信心我能挺得過。」但他也說：「如果五名共和黨同僚投票時與民主黨站在同一邊，我就沒戲了。」麥卡錫當時即表示，不期待民主黨願意予以支持。

Politico新聞網站分析，共和黨內鬥引發的議長罷免風波當中，民主黨中間派私底下持續與共和黨保持溝通管道，原本民主黨中間派是麥卡錫保住議長大位的希望；然而，麥卡錫沒有積極釋放善意，並未表明如果民主黨幫忙保住議長寶座，他將拿出哪些交換條件回報，民主黨並沒有出手相救的誘因。

報導指出，眾院民主黨團對麥卡錫有著高度不信任，存在包括麥卡錫啟動拜登總統彈劾調查，以及國會暴動後極力討好前總統川普等各種新仇舊恨。

麥卡錫議長罷免案表決票數 資料來源：紐約時報
麥卡錫議長罷免案表決票數 資料來源：紐約時報
麥卡錫的去留不僅被共和黨極右派牽制，更要看民主黨是否救援的臉色。眾院民主黨領袖傑...
麥卡錫的去留不僅被共和黨極右派牽制，更要看民主黨是否救援的臉色。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯決定全黨不救援，麥卡錫也只能黯然下台。(Getty Images)

麥卡錫 民主黨 眾議員

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