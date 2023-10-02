諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心

李宜真表示，諾貝爾獎頒發給mRNA研究者，對莫德納來說相當「振奮」。（聯合報系資料照）

2023年諾貝爾醫學獎得主2日公布，為mRNA新冠肺炎疫苗 重要推手，匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲此殊榮。對此，莫德納 台灣總經理李宜真表示，諾貝爾獎 頒發給mRNA研究者，對莫德納來說相當「振奮」，尤其莫德納正在進行47項專案，全都是mRNA領域，很期待mRNA在未來醫學界帶來的改變。

本屆諾貝爾醫學獎由卡里科與魏斯曼榮獲，同時他們也是今年的唐獎得主。唐獎基金會發布新聞稿表示，執行長陳振川、創辦人尹衍樑在第一時間向2位得主致上誠摯祝賀。

有別於傳統蛋白質療法開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可量產且價格相對便宜，特別有助於貧窮或開發中國家人民也能擁有同樣好品質的醫療。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗...等多重疾病的治療領域。

莫德納也專注於mRNA技術領域當中，並在新冠肺炎疫情當中有相當優異的表現。李宜真表示，8月時也聽了卡里科、魏斯曼2位得獎者的現場演講，尤其魏斯曼提到，mRNA研究其時早在1960年代就有科學家投入研究，而他也投入研究30多年，直到新冠疫情期間才可以有快速研發出mRNA新冠疫苗，幫助全球抗疫。

李宜真說，莫德納成立了13年，在疫苗德研發上也花了10年的時間，聽到諾貝爾醫學獎頒發給mRNA的2位研究者時，對莫德納來說確實相當振奮，尤其莫德納目前正在進行的47項研究，全都與mRNA相關，包括呼吸道、免疫、心血管、罕見疾病以及癌症等5大領域，這都讓莫德納對於mRNA未來的發展相當期待。