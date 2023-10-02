我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉角力會外賽 3黨代表在美台國防工業會議別苗頭

國會暫避關門 道指依舊收低

諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心

記者鄒尚謙／台北即時報導
李宜真表示，諾貝爾獎頒發給mRNA研究者，對莫德納來說相當「振奮」。（聯合報系資料照）
李宜真表示，諾貝爾獎頒發給mRNA研究者，對莫德納來說相當「振奮」。（聯合報系資料照）

2023年諾貝爾醫學獎得主2日公布，為mRNA新冠肺炎疫苗重要推手，匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲此殊榮。對此，莫德納台灣總經理李宜真表示，諾貝爾獎頒發給mRNA研究者，對莫德納來說相當「振奮」，尤其莫德納正在進行47項專案，全都是mRNA領域，很期待mRNA在未來醫學界帶來的改變。

本屆諾貝爾醫學獎由卡里科與魏斯曼榮獲，同時他們也是今年的唐獎得主。唐獎基金會發布新聞稿表示，執行長陳振川、創辦人尹衍樑在第一時間向2位得主致上誠摯祝賀。

有別於傳統蛋白質療法開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可量產且價格相對便宜，特別有助於貧窮或開發中國家人民也能擁有同樣好品質的醫療。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗...等多重疾病的治療領域。

莫德納也專注於mRNA技術領域當中，並在新冠肺炎疫情當中有相當優異的表現。李宜真表示，8月時也聽了卡里科、魏斯曼2位得獎者的現場演講，尤其魏斯曼提到，mRNA研究其時早在1960年代就有科學家投入研究，而他也投入研究30多年，直到新冠疫情期間才可以有快速研發出mRNA新冠疫苗，幫助全球抗疫。

李宜真說，莫德納成立了13年，在疫苗德研發上也花了10年的時間，聽到諾貝爾醫學獎頒發給mRNA的2位研究者時，對莫德納來說確實相當振奮，尤其莫德納目前正在進行的47項研究，全都與mRNA相關，包括呼吸道、免疫、心血管、罕見疾病以及癌症等5大領域，這都讓莫德納對於mRNA未來的發展相當期待。

莫德納 疫苗 諾貝爾獎

上一則

快看世界／出汗、心跳加速、顫抖？ 醫師說該注意這點

下一則

實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿

延伸閱讀

諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式
歷經離鄉背井、降職及罹癌…卡里科寒窗40載終獲諾貝爾

歷經離鄉背井、降職及罹癌…卡里科寒窗40載終獲諾貝爾
卡里科及魏斯曼獲諾貝爾醫學獎 兩人皆感難以置信

卡里科及魏斯曼獲諾貝爾醫學獎 兩人皆感難以置信
諾貝爾醫學獎得主今年曾訪台 國衛院長曝「她」委屈秘辛：研究遭減薪

諾貝爾醫學獎得主今年曾訪台 國衛院長曝「她」委屈秘辛：研究遭減薪

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋