開支法案通過 引爆眾院共和黨內戰 蓋茨揚言提案罷免 麥卡錫斥放馬過來

靠民主黨的幫助，共和黨眾院議長麥卡錫(右)9月30日才能通過眾院版臨時開支法案，避免聯邦政府關門停擺，卻引發黨內極右派眾議員蓋茨等不滿，揚言要提案罷黜麥卡錫的議長職位。圖為早在今年1月，眾院選舉議長時，麥卡錫就被蓋茨多次阻撓，兩人1月6日在眾院議場幾乎惡言相向。(Getty Images)

聯邦政府關門危機剛解除，共和黨眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)面臨的罷免 考驗卻要開始，共和黨內鬨一觸即發。保守派要角、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)1日公開表示，由於麥卡錫與民主黨 協議推出臨時開支法案，等於投降，他本周將提議罷免眾議長。

蓋茨轟麥卡錫背信 與民主黨合作

極右派的蓋茨1日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目專訪時說，麥卡錫與民主黨合作之下，臨時開支法案得以於9月30日最後期限在國會通過，如此發展讓他抱定決心要罷免麥卡錫。蓋茨說，本周就會提出罷免議長的提案。根據眾院規定，提案後的48小時之內必須交付表決。

眾院共和黨團裡的強硬極右派過去幾周已經表明，麥卡錫膽敢與民主黨合作推出任何預算法案，就將遭到罷黜。

但眼看聯邦政府即將關門停擺，不僅國家遭到損失，共和黨還要揹上全部責任，對其他同黨眾議員面對連任壓力，並不公平。

麥卡錫批蓋茨因私人恩怨搞罷免

對蓋茨指控背信並要發動罷免，麥卡錫1日上午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時反駁說：「我能挺過去的。」他也說，罷免是蓋茨與他之間的「私人恩怨」。

麥卡錫說：「如果蓋茨生氣的原因是，他想讓政府關門，但我卻確保政府不會關門，那就放馬過來吧。」麥卡錫今年1月爭取議長職位，被極右派阻撓，經歷15輪投票，最後與極右保守派取得協議才勝出。這些協議包括要大幅刪減聯邦預算，以及設定大幅降低罷黜議長的門檻。

華盛頓郵報報導，蓋茨打算提出罷黜議長動議(motion to vacate)，根據議事規則，只要有一名眾議員提議就可立案。不過，之前從來沒有以這種理由做為罷黜議長的動議，毫無前例。

蓋茨受訪時說：「我覺得我們應該要面對現實。我們應找值得信賴的新領導階層上台。」他說，麥卡錫已失去所有人的信任，「他對拜登說謊，對保守派眾議員說謊，還讓撥款主管單位提報不一樣的數字。」他說，麥卡錫承諾保守派有72小時可以檢視預算法案，還說預算額度將回到疫情發生之前，結果卻都食言。

華盛頓郵報分析，民主黨掌理白宮，又握有參院多數席次的強態優勢下，共和黨籍的麥卡錫對於是否真的讓聯邦政府關門，終究要做出抉擇；黨內保守派堅持不願妥協，麥卡錫最後接受同僚建議，向民主黨求救，改推民主黨滿意的預算法案，避開議事程序障礙，這套策略果然奏效，眾院民主黨全數支持，但麥卡錫的代價則是議長寶座恐將不保，共和黨內戰開打。