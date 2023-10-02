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百年罕見 麥卡錫保議長大位 要靠民主黨

編譯陳韻涵／綜合1日電
蓋茨揚言推動罷免麥卡錫，麥卡錫今後還需民主黨議員保他坐穩議長大位。（路透）
蓋茨揚言推動罷免麥卡錫，麥卡錫今後還需民主黨議員保他坐穩議長大位。（路透）

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)通過臨時開支法案後，同黨極右派眾議員蓋茨(Matt Gaetz)矢言罷免麥卡錫。由於共和黨在眾院僅是微弱多數，這給了眾院民主黨議員掌握了共和黨麥卡錫的議長一職去留的決定權，此情況實屬罕見。

蓋茨向民主黨人喊話表示，必須決定「領養或棄養」麥卡錫；前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則看低蓋茨的罷黜動議，認為他在眾院並無影響力。

麥卡錫仰賴民主黨議員通過臨時開支決議案，維持政府運作到11月中旬後，蓋茨揚言領導保守派推動罷免麥卡錫，麥卡錫今後還需民主黨議員保他坐穩議長大位。

眾院部分保守派議員預期，至少十多名共和黨議員已準備支持罷免麥卡錫；一位保守派眾議員透露，已有七人表態贊成罷黜麥卡錫 ；其他人預期，最終可能會有多達24位共和黨眾議員支持。

這種發展，讓眾院邁入新狀況，而且竟是由少數黨主導的情況，民主黨眾議員將決定，是否護航共和黨的麥卡錫續任議長。

兩黨部分議員認為，麥卡錫可能獲得續掌議事槌所需的218張票，至少短期內能坐穩議長寶座，但有附帶條件。

政治新聞網站Politico訪問蓋茨有多少人支持罷免動議時表示，「眾院民主黨必須選擇領養他(adopt)或棄養他(ditch)。」

除非共和黨強硬派未來幾日出現劇變，否則民主黨將掌握麥卡錫的議長命運，部分民主黨早已試圖以保他議長交換妥協預算。

多名進步派人士公開討論與強硬保守派結盟，投票反對麥卡錫。

進步黨團(Progressive Caucus)主席賈亞帕(Pramila Jayapal)上月30日表明：「我們不救議長。」

賈亞帕及其約100名進步黨團議員上周已就此討論，並提出與共和黨議員共享權力的潛在協議。

對於蓋茨揚言罷黜麥卡錫的動議，前眾院議長裴洛西不以為意，她說：「你們浪費時間在那個人(蓋茨)身上，除了上電視和上網募款外，他在眾院欠缺影響力。」

對於是否保麥卡錫續任議長，裴洛西呼籲民主黨議員「遵照(眾院少數黨)領袖」的決定；裴洛西已提醒眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)謹慎處理麥卡錫罷黜案，顧慮麥卡錫可能不能信任。

麥卡錫 眾院 民主黨

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