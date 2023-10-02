百年罕見 麥卡錫保議長大位 要靠民主黨

蓋茨揚言推動罷免麥卡錫，麥卡錫今後還需民主黨議員保他坐穩議長大位。（路透）

眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)通過臨時開支法案後，同黨極右派眾議員蓋茨(Matt Gaetz)矢言罷免麥卡錫。由於共和黨在眾院僅是微弱多數，這給了眾院民主黨 議員掌握了共和黨麥卡錫的議長一職去留的決定權，此情況實屬罕見。

蓋茨向民主黨人喊話表示，必須決定「領養或棄養」麥卡錫；前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則看低蓋茨的罷黜動議，認為他在眾院並無影響力。

麥卡錫仰賴民主黨議員通過臨時開支決議案，維持政府運作到11月中旬後，蓋茨揚言領導保守派推動罷免麥卡錫，麥卡錫今後還需民主黨議員保他坐穩議長大位。

眾院部分保守派議員預期，至少十多名共和黨議員已準備支持罷免麥卡錫；一位保守派眾議員透露，已有七人表態贊成罷黜麥卡錫 ；其他人預期，最終可能會有多達24位共和黨眾議員支持。

這種發展，讓眾院邁入新狀況，而且竟是由少數黨主導的情況，民主黨眾議員將決定，是否護航共和黨的麥卡錫續任議長。

兩黨部分議員認為，麥卡錫可能獲得續掌議事槌所需的218張票，至少短期內能坐穩議長寶座，但有附帶條件。

政治新聞網站Politico訪問蓋茨有多少人支持罷免動議時表示，「眾院民主黨必須選擇領養他(adopt)或棄養他(ditch)。」

除非共和黨強硬派未來幾日出現劇變，否則民主黨將掌握麥卡錫的議長命運，部分民主黨早已試圖以保他議長交換妥協預算。

多名進步派人士公開討論與強硬保守派結盟，投票反對麥卡錫。

進步黨團(Progressive Caucus)主席賈亞帕(Pramila Jayapal)上月30日表明：「我們不救議長。」

賈亞帕及其約100名進步黨團議員上周已就此討論，並提出與共和黨議員共享權力的潛在協議。

對於蓋茨揚言罷黜麥卡錫的動議，前眾院議長裴洛西不以為意，她說：「你們浪費時間在那個人(蓋茨)身上，除了上電視和上網募款外，他在眾院欠缺影響力。」

對於是否保麥卡錫續任議長，裴洛西呼籲民主黨議員「遵照(眾院少數黨)領袖」的決定；裴洛西已提醒眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)謹慎處理麥卡錫罷黜案，顧慮麥卡錫可能不能信任。