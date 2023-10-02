政府免關門 誰是這場政治大戲的贏家與輸家

聯邦政府關門危機解除。圖為眾院議長麥卡錫。(Getty Images)

臨時開支法案趕在9月30日午夜期限之前於眾院、參院接連表決過關，聯邦政府關門危機解除。新法內容維持現行聯邦預算 至11月17日，並提供160億元做為災難救助；烏克蘭 援助經費則被排除。

「國會山莊報」(The Hill)分析，這場以預算角力為主軸的政治大戲，明顯可以看出誰是贏家與輸家。

麥卡錫提出沒有附加條款的臨時開支法案(clean stopgap bill)雖然還是會招來保守派同僚反對，但打出停止援助烏克蘭的訴求，麥卡錫此舉迅速讓法案於一天之內便在國會通過，減少阻力。共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，麥卡錫非常高招，如同魔術師從帽子裡變出兔子般地出其不意。

雖然支持援助烏克蘭的國會議員超過反對援烏派，但民主黨籍參眾議員以及原本力挺援烏的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，在期限截止之前最後倒數幾個小時之際，為了避開政府關門危機，都同意持排除援烏經費的臨時開支法案。

•輸家：佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、眾院裡的預算保守派、主張援助烏克蘭的倡議人士

蓋茨放話罷免麥卡錫已有數周，但到了真正的攤牌時刻，卻在30日對媒體說，重點在於推出整個會計年度的預算法案，以避免政府關門，罷免議長則沒有急迫性。

預算保守派原以為可透過9月30日期限逼近，做為要求大砍政府預算的籌碼，結果卻希望落空。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)日前訪問華府並拜訪國會領袖，但援烏經費最後仍被排除在臨時開支法案之外。

●沒輸沒贏：參院共和黨領袖麥康諾、民主黨國會議員、拜登總統

身為國會老將的麥康諾，過去幾個月多次提到政府若關門將沒有贏家。麥康諾是最支持繼續援烏的共和黨國會高層。民主黨與拜登雖然無法繼續援烏，卻避開政府關門危機。