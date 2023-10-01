麥卡錫攜手民主黨引不滿 核心小組成員也臨場叛離

民主黨眾議員30日幾乎立場一致地投票力挺共和黨籍眾院議長麥卡錫提出的短期開支法案，並使法案獲得通過。圖為少數黨領袖傑佛瑞斯(中)解釋民主黨的立場。(歐新社)

國會眾、參兩院30日出乎意料，先後通過短期開支法案，暫時解除政府關門危機。通過的關鍵在於共和黨 籍的眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)尋求並獲得民主黨人全面支持合作，但此舉引發黨內同志不滿，就連麥卡錫最信任的核心小組成員也對短期開支法案投下反對票。

該法案於29日午夜前擬定，但麥卡錫拖延11小時後於30日上午才向黨內同志公布，當時共和黨人召開90分鐘會議，針對短期開支法案內容進行辯論，儘管有數十名保守派眾議員 堅持反對，但僅數小時後，多數共和黨人同意了這項避免政府關門的短期開支法案。

原本共和黨麥卡錫等領導層堅持通過一項包含刪減預算和邊境政策的權宜法案，但是擺在眼前的事實是缺乏民主黨合作，法案根本無法通過，必須跨黨尋求民主黨支持，才有足夠票數通過。

共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)直言批評麥卡錫此舉：「我認為此舉是棄械投降。」保守派的諾曼先前已警告麥卡錫不得為尋求法案過關，轉向與民主黨人合作。

最令人驚訝的是，不支持麥卡錫短期開支法案的90名共和黨人中，包括麥卡錫最信任的黨團秘書、密西根州共和黨籍聯邦眾議員麗莎·麥克萊恩(Lisa McClain)；她背叛麥卡錫是否會面臨懲處，尚不清楚，但也可能為其個人未來在黨內地位取得優勢。

麥卡錫和民主黨人合作，引發黨內保守派極度不滿，蒙大拿州聯邦眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)證實共和黨將討論罷免麥卡錫，同時自由黨團(Freedom Caucus)成員、佛羅里達州聯邦眾議員唐納(Byron Donalds)也直言麥卡錫議長職位可能不保：「現在尚未討論此議題，還有其他成員要決定是否提出罷免。」

因此，麥卡錫盟友已開始和民主黨人進行秘密會談，商討如何保住麥卡錫議長寶座，內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)表示：「我們會竭盡全力戰勝挑戰，不會任由少數人擺布。」

至於眾院少數黨領袖、紐約州眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)針對麥卡錫的議長保衛戰，拒絕發表評論，但強調：「眾院在民主黨人領導下，代表國人完成正確的使命。」