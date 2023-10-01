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政治兩極化 「牛虻」強權挾持國會 引發政府停擺危機

編譯廖振堯／綜合30日電
眾院議長麥卡錫30日依靠與民主黨的合作，通過了短期支出法案，避免讓政府停擺，同時也賭上了他的前程。(歐新社)
眾院議長麥卡錫30日依靠與民主黨的合作，通過了短期支出法案，避免讓政府停擺，同時也賭上了他的前程。(歐新社)

幾年前若有一小群眾院共和黨人反對他們的黨派領導人、試圖推動政府關閉，往往被戲稱「牛虻」而一笑置之：雖然有點惹人厭，但很容易就能趕跑。但如今政治兩極化愈趨主流，這些「牛虻」反而利用煽動性言論和破壞性策略來吸引關注，主宰政治舞台進而挾持國會，讓最好鬥的政客占地為王，中間派卻很難傳達自己的聲音。

華爾街日報報導，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)面對同黨保守派的反對，30日在民主黨幾乎一致支持的情況下通過了一項為期45天的短期支出法案。共和黨方面僅有126名支持自己黨的法案，但有多達90名共和黨的眾議員投下反對票。

他們要求麥卡錫應走強硬路線，大幅削減開支和推動保守政策附加條款，即使暫時讓政府停擺也在所不惜，絲毫沒有表現基本的兩黨妥協意願。

共和黨溫和派領袖面臨的問題是，他們對競選資金和委員會席位分配的控制不再像以前那樣有力，不再能迫使極端同僚遵守黨派路線，結果便是「會吵的孩子有糖吃」，破壞黨內團結，而團結正是僅以些微差距控制眾院的共和黨最需要的。

這次投票顯示出共和黨內極端派已經可以透過社群媒體、線上籌款來建立全國形象，再吸引媒體關注和偏激選民的捐款，不服更脫離黨的領導，使少數幾人也有權力反對自己的政黨領導人和同僚。前總統川普領導下的民粹主義趨勢也搧風點火，川普本人便敦促極右派議員關閉政府，除非滿足極右保守派所有要求。

在這些極右派議員中，佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)是反對麥卡錫的頭號人物，他29日便在X平台上發文稱「我正在竭盡全力阻止一黨制……戰鬥已經開始」。蓋茨和其他一些反對派表示，他們只是在爭取財政責任，逐一考慮年度支出法案的重要性，而不是在關門後制定大規模的一系列法案。

前總統布希(George W. Bush)時代國會前共和黨助理梅爾曼(Bruce Mehlman)表示，過去議員需要黨幫忙籌集資金、建立形象，獎勵團隊合作，但社群媒體破壞這個權力結構，現在只要發起反對聲音的競選活動就能迅速贏得全國追隨者。

共和黨 眾院 麥卡錫

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