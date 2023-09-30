華郵：政府曾關門14次 這次首度沒來由 共和黨訴求不明

聯邦政府在30日過後部分關門幾已成定局。政府若關門，據白宮行政管理和預算局長楊恩29日估計，將有350萬員工領不到薪水，其中200萬為軍人。(歐新社)

華盛頓郵報29日報導，聯邦政府的上一個會計年度30日結束，即將因下個會計年度預算 未通過而停擺；雖說1981年以來，聯邦政府便曾關門14次，但這次是歷來首度「沒啥事」而暫時關門，發動這次政府停擺的共和黨 訴求是什麼，外界並不清楚。

華郵指出，1995到1996年，聯邦政府停擺是因國會眾院 共和黨與柯林頓政府因開支減幅有爭執所致；2013年政府關門是因共和黨不同意歐巴馬的「可負擔健保」(Affordable Care Act)；2018年，民主黨反對川普要求給錢、想在美墨邊界蓋圍牆，才導致史上最長一次政府關門，從當年12月22日至2019年1月25日，前後歷時35天。

智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)經濟政策研究主任斯特雷因(Michael Strain)指出，這真的是第一次無緣無故就關門，最詭異的是共和黨未提出任何具體要求，他們追求什麼、何以要讓政府停擺，外界都一頭霧水。

一般來說，府會由不同黨掌控，致政府因經費意見不同而攤牌，都因特定政策，例如川普的圍牆或歐巴馬的健保。但預算專家、史學者表示，當前僵局之詭異之處，在於不存在明確的政策不睦。

聯邦政府已通知員工，關門可能迫在眉睫。

眾院共和黨高層5月曾設法與拜登總統為下個會計年度的開支達成協議，但他們現在想制定的預算法案，資金等級遠比5月同意的低很多。眾院尚無計畫，暫時延長政府資金，意味他們與民主黨控制的參院、白宮，並沒有認真協商。連眾院共和黨連自己的訴求都找不到共識，民主黨決策者就不會作出任何讓步，原因在他們不知道讓步哪些才算足夠，更何況這次參院共和黨大致還支持拜登政府。

更令人傻眼的是，眾院共和黨還要多久、要如何形塑共識，外界也不清楚。眾院議長麥卡錫幾周來想團結共和黨團，專注於要求行政部門減少一些開支，但他的努力，因為黨內幾位不服的極右派議員不斷變更他們自己的要求而告泡湯。距政府關門不到兩天，職司讓行政部門取得預算的立法部門，顯然運轉失靈。

自由派智庫「曼哈頓研究院」(Manhattan Institute)學者里德爾(Brian Riedl)表示，幾位極右派眾議員尋釁，與共和黨高層打架，不論為何，實在都可稱為「沒來沒由」讓政府停擺。