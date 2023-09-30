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華郵：政府曾關門14次 這次首度沒來由 共和黨訴求不明

編譯潘勛／綜合29日電
聯邦政府在30日過後部分關門幾已成定局。政府若關門，據白宮行政管理和預算局長楊恩29日估計，將有350萬員工領不到薪水，其中200萬為軍人。(歐新社)
聯邦政府在30日過後部分關門幾已成定局。政府若關門，據白宮行政管理和預算局長楊恩29日估計，將有350萬員工領不到薪水，其中200萬為軍人。(歐新社)

華盛頓郵報29日報導，聯邦政府的上一個會計年度30日結束，即將因下個會計年度預算未通過而停擺；雖說1981年以來，聯邦政府便曾關門14次，但這次是歷來首度「沒啥事」而暫時關門，發動這次政府停擺的共和黨訴求是什麼，外界並不清楚。

華郵指出，1995到1996年，聯邦政府停擺是因國會眾院共和黨與柯林頓政府因開支減幅有爭執所致；2013年政府關門是因共和黨不同意歐巴馬的「可負擔健保」(Affordable Care Act)；2018年，民主黨反對川普要求給錢、想在美墨邊界蓋圍牆，才導致史上最長一次政府關門，從當年12月22日至2019年1月25日，前後歷時35天。

智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)經濟政策研究主任斯特雷因(Michael Strain)指出，這真的是第一次無緣無故就關門，最詭異的是共和黨未提出任何具體要求，他們追求什麼、何以要讓政府停擺，外界都一頭霧水。

一般來說，府會由不同黨掌控，致政府因經費意見不同而攤牌，都因特定政策，例如川普的圍牆或歐巴馬的健保。但預算專家、史學者表示，當前僵局之詭異之處，在於不存在明確的政策不睦。

聯邦政府已通知員工，關門可能迫在眉睫。

眾院共和黨高層5月曾設法與拜登總統為下個會計年度的開支達成協議，但他們現在想制定的預算法案，資金等級遠比5月同意的低很多。眾院尚無計畫，暫時延長政府資金，意味他們與民主黨控制的參院、白宮，並沒有認真協商。連眾院共和黨連自己的訴求都找不到共識，民主黨決策者就不會作出任何讓步，原因在他們不知道讓步哪些才算足夠，更何況這次參院共和黨大致還支持拜登政府。

更令人傻眼的是，眾院共和黨還要多久、要如何形塑共識，外界也不清楚。眾院議長麥卡錫幾周來想團結共和黨團，專注於要求行政部門減少一些開支，但他的努力，因為黨內幾位不服的極右派議員不斷變更他們自己的要求而告泡湯。距政府關門不到兩天，職司讓行政部門取得預算的立法部門，顯然運轉失靈。

自由派智庫「曼哈頓研究院」(Manhattan Institute)學者里德爾(Brian Riedl)表示，幾位極右派眾議員尋釁，與共和黨高層打架，不論為何，實在都可稱為「沒來沒由」讓政府停擺。

共和黨 眾院 預算

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