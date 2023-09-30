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政府若關門 白宮估350萬員工領不到薪水 200萬為軍人

編譯盧炯燊／綜合29日電
聯邦政府若關門，全美逾82萬名弱勢兒童將失去聯邦補助，民間社福團體尋求因應之道。圖為LifeNet4Families員工準備罐裝食品給需要幫助者。(Getty Images)
聯邦政府若關門，全美逾82萬名弱勢兒童將失去聯邦補助，民間社福團體尋求因應之道。圖為LifeNet4Families員工準備罐裝食品給需要幫助者。(Getty Images)

白宮行政管理和預算局(Office of Management and Budget，OMB)估計，聯邦政府一旦關門，最少有350萬聯邦人員領不到薪水，其中軍方人員占大部分，多達200萬人。

OMB屬於總統行政辦公室是總統維持對政府財政計畫控制的機構，它估計在其餘150萬名停薪的非軍方員工中，有大約82萬人要回家或休假，其餘則要繼續上班，不過暫時領不到薪水；這些人包括執法人員、邊境和監獄警衛以及空中交通管制員。

OMB局長楊恩(Shalanda Young)日前仍表示有機會避免政府停擺，但她29日在白宮記者會說，關門意味200萬名軍人拿不到工資，長期災難的復原要進一步延遲，700多萬依賴特別營養補充計畫(WIC)的婦、兒童會受到傷害，小型企業在借貸方面每天損失超過1億元。

除了聯邦政府人員沒法支薪外，弱勢社群更進一步受衝擊，包括為三至五歲兒童提供服務的啟蒙計畫(Head Start)。

全國啟蒙協會副主任謝里丹(Tommy Sheridan)指出，目前全國約有82萬名兒童參與這計畫，分布在佛州、阿拉巴馬、康乃狄克、喬治亞、南卡羅來納及麻州，一旦政府關門，啟蒙計畫即陷入大麻煩，因為撥款將於10月1日開始，但這一天正恰逢政府關門。

自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)聯邦預算政策高級主任科根(Bobby Kogan)指出，雖然一些並不是在10月1日開始撥款的計畫會繼續獲撥款，但隨著撥款結束日的完結，受影響的項目數量將持續增加。

在疫情期間，兒童照護(Child care)計畫獲得240億元聯邦資助，但最後一筆錢必須在9月30日前用完，以等待新一筆撥款，然而正因為第二天是政府關門的開始，變得再沒有資金可用。

一些社福機構如基督教青年會之類，則根據自己的財力作出調整，以保持計畫的持續運行，至少在短期內如此。

政府關門 白宮記者會 預算

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