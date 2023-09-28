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共和黨初選第二場辯論 7候選人批川普

記者顏伶如／綜合報導
共和黨總統提名初選民調中，川普遙遙領先。前聯合國大使海理(左)，聲勢看漲，有即將取代佛州州長德桑提斯，搶居第二的趨勢。(美聯社)
共和黨總統提名初選民調中，川普遙遙領先。前聯合國大使海理(左)，聲勢看漲，有即將取代佛州州長德桑提斯，搶居第二的趨勢。(美聯社)

共和黨2024年總統初選第二場辯論27日晚間在洛杉磯郊區西米谷(Simi Valley)的雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)登場，初選民調始終領先的前總統川普像首場辯論一樣缺席，27日晚間行程是到密西根州對當地勞工發表演說。

符合資格參加第二場辯論的七名候選人包括前副總統潘斯(Mike Pence)、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

辯論會開場約15分鐘，候選人開始把批評目標瞄準川普，德桑提斯把美國通膨高漲的問題怪罪川普，並說川普害美國赤字增加7.8兆；克利斯蒂則說「川普躲在他的高爾夫球俱樂部圍牆裡」，並對川普喊話應該參加辯論。

潘斯答覆俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)問題時說，非法移民在川普政府任內大量減少；他說，如果當選總統將會讓美墨邊境再度得以鞏固。

海理表示，如果當選總統將加派2萬5000名美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)及移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員，並且斷絕庇護城市(sanctuary cities)的聯邦經費。

拉馬斯瓦米、德桑提斯均表示，若當選將取消偷渡客子女的出生公民權。

被問到中國在拉丁美洲影響力的看法時，德桑提斯責怪美國精英選擇對中國勢力屈服；他說，美國應與中國經濟脫鉤(decouple)。

前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)參加了第一場辯論，卻不符第二場辯論的參加資格；他說，競選活動至少將持續到感恩節。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)在辯論會場被媒體問到民主黨方面如何回應時說，民主黨還沒有啟動競選，「我們現在只是在暖身而已」。

川普 德桑提斯 民主黨

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