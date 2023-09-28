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不關心初選辯論 拜登已鎖定共和黨對手為川普

記者胡玉立／綜合報導

拜登總統27日在舊金山募集競選資金，對於七位共和黨總統參選人當天在加州西米谷(Simi Valley)舉行的電視辯論，拜登並不太關注，因為他已將注意力集中在並未參與辯論的共和黨領跑者川普身上。

美聯社報導，拜登26日晚上在加州籌款活動上，完全忽略其他共和黨競爭對手，他直接點名川普說道：「川普和讓美國再次偉大(MAGA)的共和黨人，決心摧毀美國的民主。」

拜登近來越來越常談川普，稱自己可能與四年前的對手再次對壘。拜登並警告，若自己未能連任，美國將面臨重大危險。他對支持者說：「我參選是因為我們現有的重要自由受到威脅。選擇的權利、投票的權利、做自己的權利、愛你所愛的人的權利；這些都遭到攻擊並被撕碎。」

這幾天，聯邦政府關門迫在眉睫、眾院共和黨人發起彈劾聽證會、共和黨候選人展開辯論、川普在密西根州拉票討好汽車工人；情勢逼人，拜登本周的西行造勢，堪稱是一種對抗行徑。

拜登26日在底特律力挺聯合汽車工會(UAW)，首開總統出席罷工活動先例；27日他會見科技顧問，討論人工智慧、疫苗錯誤訊息等問題，並表示他認為政府關門並非不可避免。拜登接下來在北加州三場籌款活動中擔任主角，然後前往他在2020年險勝的關鍵搖擺州亞利桑納州，28日將在鳳凰城向已故共和黨籍聯邦參議員馬侃(John McCain)致敬，並發表以民主為重點的演說。

美聯社-NORC公共事務研究中心8月民意調查顯示，近三分之二的共和黨人(63%)表示希望川普再次參選；比率較4月持相同觀點的55%略升，當時川普開始面臨一系列刑事指控。

若川普成為共和黨提名人，74%的共和黨人表示願意在2024年11月支持川普，但53%的受訪者說他們一定不會支持他，另有11%表示很可能不會支持他。

拜登的表現好不到哪裡去；整體上有26%的人希望看到他再次參選，其中47%民主黨人表示希望他參選；1月此比率為37%。

共和黨 拜登 川普

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