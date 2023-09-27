不讓拜登摔？白宮反駁特殊任務：運動鞋時尚也出現在國會

媒體報導，白宮為避免拜登總統再摔跤，已讓他悄悄換上運動鞋。(Getty Images)

新聞網站Axios有關拜登 總統團隊正努力執行「別讓拜登跌倒」特殊任務(don't-let-him-trip mission)的報導，引來白宮 發言人團隊齊力發文反擊。

Axios 26日報導，為防止高齡80的拜登在競選連任敏感時期跌倒，拜登團隊採取了一切可能措施，其中包括鍛練平衡力和開始穿網球鞋。

根據報導，在今年6月空軍畢業典禮跌倒事件之後，他更是開始穿更為舒適的網球鞋；登上空軍一號飛機的樓梯，也為了防摔被改得更短了，目前已變為只有14級台階，方便他更容易登機。報導也說，在跌倒事件頻發後，拜登也開始看物理治療師(physical therapist)來鍛鍊自己的平衡力，盡量於早上在物理治療師的指導下運動。

對此，白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在X(昔稱推特)發文道：「淺棕色西裝讓開！ 可以證實@POTUS是全美數以百萬計擁有運動鞋的國人之一。」所謂「淺棕色西裝事件」，是指2014年時任總統歐巴馬於記者會穿淺棕色西裝，曾引發爭議；當時有人嘲笑此舉不符總統形象，後來被戲稱是歐巴馬政府頭號醜聞之一。

「整個新聞辦公室都好老，」貝茲貼文道：「我們怎麼變這麼老了。」他附了一張全辦公室員工身穿上班服腳蹬運動鞋的照片，並指出，「有沒有注意到別人做同樣的事，媒體語氣卻不同？運動鞋正打入工作場所，這種時尚現象也在國會發生。」貝茲指的是哥倫比亞廣播公司(CBS)日前一篇國會議員「運動鞋配西裝」報導。

今年稍早與共和黨眾議員 德雷默(Lori Chavez-DeRemer)共同發起「國會運動鞋黨團」(Congressional Sneaker Caucus)的民主黨眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)，在貝茲評論下發言並分享了自己穿運動鞋的照片，同時寫道：「看看這些老頭子！#SneakerCaucus」

拜登賀錦麗2024競選連任團隊發言人穆薩(Ammar Moussa) 在X分享福斯新聞記者杜西(Peter Doocy)討論Axios報導片段，杜西一邊展示自己的運動鞋一邊說：「它們很舒服，白宮從36歲到80歲人人都在穿。」