我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建

編譯廖振堯／綜合25日電
因為氣候暖化使太平洋島國被海水淹沒的威脅日增，拜登總統（左二）25日在太平洋論壇峰會上宣布將提供2億元協助加強島國的基礎建設。
因為氣候暖化使太平洋島國被海水淹沒的威脅日增，拜登總統（左二）25日在太平洋論壇峰會上宣布將提供2億元協助加強島國的基礎建設。

太平洋論壇峰會(Pacific Islands Forum)本周於華盛頓召開，拜登總統25日向與會領導人表示已經了解氣候變遷對太平洋島國的影響，他的政府致力於幫助這些國家，並正在請求國會批准提供2億元的新援助，提供資金來幫助島嶼應對自然災害、改善基礎建設。

美聯社報導，中國於太平洋島國的軍事、經濟影響力日益增長，美國非常重視改善該地區的關係。拜登會中向與會的領袖說：「我想讓你們知道，我聽到了你們的聲音，美國和世界各地的人民也聽到了關於海平面上升的警告，已經對你們國家構成了生存威脅。」並說保證這些國家不會因為氣候危機而失去國家地位或聯合國會員資格。

拜登亦宣布與澳洲、紐西蘭、英國與日本等國組成的「藍色太平洋夥伴」集團(Partners in the Blue Pacific)合作，挹注超過2000萬元新投資項目，為準備應對氣候及天然災害。

白宮去年在峰會中公布太平洋戰略，包括協助該地區領導人解決氣候變遷、海上安全、過度捕撈等緊迫議題的計劃。美國政府承諾將在未來十年向太平洋島國增加8億1000萬元的新援助，其中1億3000萬元用於遏制氣候變遷的影響。

太平洋島國領導人們25日還會見了美國氣候特使柯瑞(John Kerry)，閉門會談氣候變遷問題；柯瑞26日將與美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)接待各領導人與慈善界成員進行氣候談判。

鮑爾上個月已前往斐濟設立了一個新的美國國際開發署代表團，該代表團將管理九個太平洋島嶼國家的機構項目，包括斐濟、吉里巴斯、諾魯、薩摩亞、東加、吐瓦盧、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞、帛琉。

此外，會上美國與庫克群島(Cook Islands)、紐埃(Niue)正式建立外交關係。除了氣候援助，拜登也宣布今年底將派海岸防衛隊(Coast Guard)艦艇與太平洋島國合作訓練。

拜登 氣候變遷 柯瑞

上一則

遏制全球氣溫上升 國際施壓美中必須合作

下一則

確保印太安全 美將派艦護太平洋島國 提供合作訓練

延伸閱讀

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國
一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？

一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？
喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票

喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票
上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？