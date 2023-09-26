拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建

因為氣候暖化使太平洋島國被海水淹沒的威脅日增，拜登總統（左二）25日在太平洋論壇峰會上宣布將提供2億元協助加強島國的基礎建設。

太平洋論壇峰會(Pacific Islands Forum)本周於華盛頓召開，拜登 總統25日向與會領導人表示已經了解氣候變遷 對太平洋島國的影響，他的政府致力於幫助這些國家，並正在請求國會批准提供2億元的新援助，提供資金來幫助島嶼應對自然災害、改善基礎建設。

美聯社報導，中國於太平洋島國的軍事、經濟影響力日益增長，美國非常重視改善該地區的關係。拜登會中向與會的領袖說：「我想讓你們知道，我聽到了你們的聲音，美國和世界各地的人民也聽到了關於海平面上升的警告，已經對你們國家構成了生存威脅。」並說保證這些國家不會因為氣候危機而失去國家地位或聯合國會員資格。

拜登亦宣布與澳洲、紐西蘭、英國與日本等國組成的「藍色太平洋夥伴」集團(Partners in the Blue Pacific)合作，挹注超過2000萬元新投資項目，為準備應對氣候及天然災害。

白宮去年在峰會中公布太平洋戰略，包括協助該地區領導人解決氣候變遷、海上安全、過度捕撈等緊迫議題的計劃。美國政府承諾將在未來十年向太平洋島國增加8億1000萬元的新援助，其中1億3000萬元用於遏制氣候變遷的影響。

太平洋島國領導人們25日還會見了美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)，閉門會談氣候變遷問題；柯瑞26日將與美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)接待各領導人與慈善界成員進行氣候談判。

鮑爾上個月已前往斐濟設立了一個新的美國國際開發署代表團，該代表團將管理九個太平洋島嶼國家的機構項目，包括斐濟、吉里巴斯、諾魯、薩摩亞、東加、吐瓦盧、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞、帛琉。

此外，會上美國與庫克群島(Cook Islands)、紐埃(Niue)正式建立外交關係。除了氣候援助，拜登也宣布今年底將派海岸防衛隊(Coast Guard)艦艇與太平洋島國合作訓練。