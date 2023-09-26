聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)氣象預報中心指出，受到太平洋赤道區域水溫異常升高的「聖嬰現象」(El Nino)影響，今年冬季氣候將與過去數年明顯不同，南部各州凍雨(freezing rain)、霙(sleet)和降雪 機率都會增加。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，今年「聖嬰現象」從6月開始，尤其本月影響最為明顯，並將持續至2024年春季，氣象預報中心預估，深受乾旱所苦的德州 、路易斯安納、密西西比等州則可望獲得更多降雨，但凍雨、霙與降雪機率也隨之增加。

據了解，過去三年冬季，受到太平洋海水異常變冷的「反聖嬰現象」(La Nina)影響，南部地區出現乾旱，美西部份地區則降下大雪。

根據NOAA表示，受到「聖嬰現象」影響的冬季，溫度和降雨會有所改變，主要原因之一是高速氣流(jet stream)通常往南移動，使得南部數州變得更加潮濕、寒冷，而北部則變得乾燥且溫暖。

從西北部到洛磯山脈、大平原區以及中西部通常氣候較為溫和，雖然偶爾發生風暴，但機率並不頻繁，這對同樣面臨乾旱問題的中西部某些地區而言，並非好事，因為做為水源供應重要來源的西北部山區積雪量恐將下降。

「聖嬰現象」對東北部冬季並沒有特別影響，氣象預報指出，東北部今年冬季氣候大致溫和，但大西洋沿海地區可能出現風暴。

至於加州和西南部分地區的風暴發生率和雨量多寡，也取決於「聖嬰現象」強度；因為更強的「聖嬰現象」會帶來更多風暴，並在低海拔地區帶來更多雨量以及高海拔地區更多降雪，而較弱的「聖嬰現象」可能會讓西南部地區氣候出現異常。

根據NOAA表示，受到弱「聖嬰現象」影響，2018年12月一場暴風夾帶著冰雪，從德州一路向東吹襲至北卡和南卡州，創下美國本土有史以來最潮濕的冬季，同時東部大部分地區氣溫則高於往年平均紀錄。