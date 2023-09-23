對埃及軍援轉台 美情報部門：若台海戰爭全球恐付1兆美元代價

美國13日宣布，由於埃及侵犯人權，分配給埃及的外國軍事融資將部分轉向台灣。（本報資料照片）

美國13日宣布，由於埃及侵犯人權，分配給埃及的外國軍事融資將部分轉向台灣。評論指出，華府 此一政策轉變早就應該發生，「不能將所有武器接收國視為同等重要」。

華府智庫卡托研究所（Cato Institute）政策分析家柯恩（Jordan Cohen）、研究助理艾倫（Jonathan Ellis Allen）在英國「電訊報」（The Telegraph）撰寫評論文章「台灣需要我們的武器，我們卻送到壞人手中－拜登 政府必須優先考慮民主國家，而非埃及那種不開明國家」，作以上表示。

文章指出，包含埃及在內的許多大中東地區國家不但幾乎沒有面臨安全威脅，甚至還會運用他們接收的武器去侵犯人權。然而，由於這些國家進行重大軍購的頻率較高，他們比台灣更常獲得武器。透過優先考慮面臨巨大安全威脅的台灣，華府將能減少美國武器被用於踐踏人權的機會，同時幫助台灣嚇阻中國侵略。

儘管美國前總統歐巴馬 推動「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策、前總統川普與中國對抗、現任總統拜登也就台灣安全作出承諾，這3屆政府都沒有採取措施，以確保對台灣提供能夠抵禦潛在攻擊所需的武器，反而將台灣急需的武器提供給世界上一些最暴虐的獨裁者。

儘管拜登外交政策在很大程度上被塑造成為建立一個自由國家聯盟，以對抗日益洶湧的全球威權主義浪潮，他的實際作為卻不是如此。他一直以犧牲對民主國家的援助為代價，在與世界上一些最殘暴獨裁者交好。

許多智庫都同意這樣的評價。根據自由之家（Freedom House）公布的2023年全球自由報告，台灣在滿分100分當中獲得94分，而埃及僅得到極差的18分。

同樣地，台灣的自由程度在2022年人類自由指數（Human Freedom Index）165個受評比司法管轄區中居全球第14，埃及則排名第161位。此外，卡托研究所的武器銷售風險指數（Arms Sales Risk Index）將埃及列為世界上第17危險的武器接收國，台灣則被列為第5安全。

但即使已有這些顯示台灣和埃及之間巨大差異的評分和排名，拜登政府仍通知國會，對埃及軍售的價值幾乎是對台灣的兩倍。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），台灣和埃及都向美國訂購反艦和反戰車飛彈。

自歐巴馬政府上台以來，埃及對這些系統所提要求的交付率達100%，目前只有3.3%的武器訂購等待運送。相反的，台灣正在等待美方交付1886枚反戰車和反艦飛彈，自從2008年以來向華府訂購的武器只收到42%。

為了武裝台灣，使台灣能嚇阻中國侵略，訂定優先順序有其關鍵性。而其最好的辦法就是，每年在同意對舉世侵害人權最惡名昭彰國家出售價值數十億美元武器前，先向那些對美國安全幾乎不構成風險，並且具有戰略重要性的客戶提供武器。

中國若與台灣發生戰爭將與全球利益背道而馳。根據美國情報部門估計，那可能會讓全球付出1兆美元的代價。華府戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）更估計，開戰第一週恐怕就會造成數以萬計人喪生。