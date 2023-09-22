拜登政府允47萬委國無證客合法就業 恐再掀偷渡潮

拜登政府允許約47萬名在特定期間內抵美的委內瑞拉人合法就業，可能激勵更多委瑞拉人非法湧入美國。圖為無證移民試圖越過鐵絲網的阻隔和國民兵阻攔，越過美墨邊境，進入美國。(Getty Images)

邊境安全當局9月上旬經手超過14萬2000名無證客案，可能追平或刷新每月新高紀錄，而拜登 政府將允許約47萬名在特定期間內抵美的委內瑞拉人合法就業，可能因此激勵更多委瑞拉人非法湧入美國。

紐約時報報導，大量委內瑞拉人非法入境，各地市長疲於應對；白宮表示，將允許2021年3月起至今年7月31日入境的約47萬名委內瑞拉人，透過工作授權延長臨時保護身分(temporary protected status, TPS)。

白宮此舉立意良善，希望更多委內瑞拉人通過工作賺錢後，盡速搬離庇護 所，這些庇護所所在的紐約等大城市已不堪負荷；但此措施可能造成反效果，吸引更多委國移民 非法入境。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)警告，任何在規定期限之後入美的無證客，若不能合法居留將被遣返。

華府無黨派研究中心「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)移民政策計畫副主任茱莉亞‧格拉特(Julia Gelatt)表示，相關研究並未發現TPS與移民增加的明顯關聯。

格拉特表示，美國的移民政策保障逃離母國的庇護尋求者，而委內瑞拉人「深諳在美國比較安全且有機會賺錢，無論是否獲得人道假釋、獲准TPS或尋求庇護；比起他們的生活現況，在美國總有更好的機會」。

格拉特指出，大多數委內瑞拉人跨越哥倫比亞與巴拿馬邊境叢林茂密的「達連隘口」(Darién Gap)入美，這趟艱辛旅程費時數月，因此白宮延長暫時工作許可的影響暫時不會出現。

許多已在紐約的委內瑞拉人表示，延長工作許可的措辭，肯定會吸引更多委內瑞拉人來美。

主張減少移民的右翼智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任克瑞科里恩(Mark Krikorian)表示，政府新措施將讓更多人越境追尋美國夢，希望下一波延長TPS會輪到自己。

路透21日報導，墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)提議11月訪美討論移民相關事務，他在記者會上引述美國聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據指出，僅9月上旬，CBP就已處理美墨邊境的14萬2000名無證客案，可能追平或超越每月紀錄。

拜登2021年就任總統以來，對非法入境的移民一直束手無束，這使得他在爭取連任之際倍受批評。

共和黨譴責拜登推翻前總統川普政府對無證移民強硬的政策，川普目前是共和黨支持率最高的參選人。