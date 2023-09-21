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競爭、關廠、營收衰退…密西根汽車業 失龍頭地位

記者胡玉立／綜合報導

聯合汽車工會(UAW)大罷工，正在提醒世人：密西根州與汽車製造產業之間長期存在的共生關係，近幾十年來其實一再受到國外競爭、工廠關閉和營收衰退等嚴重衝擊和挑戰；隨著電動車普及，密西根州究竟會在汽車產業的未來，占據什麼地位？又將扮演什麼角色？

紐約時報分析指出，密西根州的汽車工業目前有三項明確事實：它的規模比以前小得多；它對地方和國家經濟仍至關重要；汽車工業強調「努力工作，做有價值的事，獲得公平工資」的精神，仍在密州根深蒂固。

根據最近一項研究顯示，三大汽車製造商巨頭——福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)在密西根州估計擁有6萬6000名加入UAW工會的員工，是其他州的四倍多。

密西根州官方近年來一直試圖在不斷變化的汽車經濟中，奠定密州地位：設法生產電動車，同時生產電動車零件設施。通用汽車在底特律的一家工廠原計畫結束生產，但後來進行重組，成為福特第一個完全生產電動車的工廠。隨著三大汽車製造商擴大插電式汽車產品、與特斯拉等電動汽車公司競爭，密西根州也在積極爭取設置新的電池工廠。

「我們仍是汽車產業的基石，」非營利組織底特律經濟成長公司(Detroit Economic Growth Corporation)執行副總裁哈斯通布里吉斯(Kenyetta Hairston-Bridges)說：「幾十年前在此出現的獨特創新，現在仍在發生。」

但不斷變化中的汽車產業，已不再在密西根州發揮舉足輕重作用；近年來底特律市中心的繁榮，大多得利於房貸公司和金融公司的投資。電動車零件更少，製造工人也更少，更加深了不確定性。

而在汽車工人大罷工之際，另有研究發現，三家汽車巨頭的任一家長期全面罷工，都將導致數萬人失業和數以千萬計的經濟影響。三家公司若面臨為期八週的全面罷工，可能導致密西根州30萬個工作崗位失業，損害不僅限於組裝廠，還將波及零件供應商和其他行業。

密西根州 電動車 罷工

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