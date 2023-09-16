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「李尚福神隱」國際關注 分析：李落馬 有利美中對話

編譯中心／綜合15日電

中國防長李尚褔許久未公開露面，引發外界猜疑，多個國際媒體15日都認為李尚福「落馬」反而有益美中關係，有利於美中對話；但也有媒體認為可能進一步衝擊雙方關係。

彭博資訊15日報導指出，包括近幾月來中國高官接連被撤換或失蹤已影響投資人信心、中國官場政治風險很高、李尚福「落馬」反而有益美中關係，也凸顯習近平地位並未因此受影響。

近幾月來，習近平在未提出任何解釋下撤換多位高官，而為提振經濟，北京正試圖吸引外資進駐，但新加坡國立大學(NUS)學者莊嘉穎表示，「革職不透明」將加深外界對北京政策連貫性的擔憂。

不過，也有看法認為，李尚福被撤換對美國或許是好消息。他於2018年被美方制裁，中方也以此為由持續拒絕安排美中防長會晤，外界擔心美中對話中斷恐導致擦槍走火。麻省理工學院專家傅泰林說，李尚福主要職責是與其他國家進行軍事外交，他也並未直接指揮解放軍。

英國「金融時報」則認為，李尚福「消失」將「消除北京方面堅稱會阻止與美國國防部長奧斯丁會面的障礙」，從而促進兩國關係。

「日本時報」也認為對李尚福的任何處置都可能改善美中兩國的「軍事關係」，因為李尚福自2018年以來一直因中國購買俄羅斯武器而受到華盛頓製裁，李尚福卸任將有利雙方恢復軍事對話。

不過，英國廣播公司則指出，美國駐日大使針對李尚福的推文對於一位美國高級外交官來說，「會被視為不尋常，尤其是一位擔任美國駐在主要盟友的大使，特別是日本與中國的關係充滿緊張」。

彭博資訊也報導，共軍關鍵角色無疑是兼任中共中央軍委主席的中國國家主席習近平，前白宮國安會中國和台灣事務主任威爾許(Jennifer Welch)指出，不應將外界對李尚福與其他高官的猜疑，誤判為習政權面臨挑戰。但威爾許也說，李尚福等人的命運未卜，無疑使外界好奇北京內部現況。

李尚福 北京 習近平

上一則

美駐日大使：李尚福或遭軟禁 習團隊像小說「無人生還」

下一則

WSJ：解放軍貪腐嚴重 習近平無力解決

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