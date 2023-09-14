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「先咬他頭皮 再緊咬大腿」賓州越獄殺人犯落網 K-9警犬建功

編譯尤寶琪／綜合報導
在13日追捕越獄的殺人犯卡瓦坎特的行動中，四歲的K-9警犬尤達建功，靠氣味成功追捕，幫助警方將嫌犯逮捕歸案。(路透)
在13日追捕越獄的殺人犯卡瓦坎特的行動中，四歲的K-9警犬尤達建功，靠氣味成功追捕，幫助警方將嫌犯逮捕歸案。(路透)

巴西籍殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)越獄逃亡兩周後，於13日被捕，K-9警犬在搜捕行動中建功，靠氣味成功追捕，幫助警方將嫌犯逮捕歸案。

卡瓦坎特因在前女友布蘭道(Deborah Brandao)兩個年幼孩子面前，殘忍地將她刺死而被判無期徒刑；8月31日，他以「螃蟹式」撐牆方式越過鐵絲網，成功逃出賓州切斯特郡監獄(Chester County Prison)；在成功逃亡兩周後，卡瓦坎特於13日早上在賓州南考文垂鎮(South Coventry Township)遭警方逮捕歸案。

這次建功的警犬名為尤達(Yoda)；邊境巡邏隊(U.S Border Patrol)發言人證實說，尤達在賓州南考文垂鎮幫助捕捉卡瓦坎特到案；邊境巡邏隊特勤小組(BORTAC)在卡瓦坎特試圖逃跑後，釋出尤達追捕，並成功在一槍未發的情況下，制伏嫌犯。

美國法警局(U.S. Marshals Service)副局長克拉克(Robert Clark)指出，尤達先是咬到嫌犯的頭皮，然後緊緊咬住他的大腿，讓他動彈不得；克拉克直言：「我想他當時應該很痛。」卡瓦坎特遭警犬咬住後隨即向警方投降。

賓州州警警督彼文斯(George Bivens)在13日記者會上表示，警犬在安全制伏嫌犯上扮演了「至關重要」的角色；警犬接受過嚴格攻擊訓練，不會重複攻擊目標且會根據命令釋放已捕捉到口的嫌犯。

尤達現年四歲，是一隻比利時馬里努阿犬(Belgian Malinois)，屬於德州艾爾帕索(El Paso)邊境巡邏隊特勤小組；美國養犬俱樂部(American Kennel Club)指出，比利時馬里努阿犬是個「聰明、自信且多才多藝」的犬種，工作努力且會與主人形成緊密關係。

比利時馬里努阿犬比德國狼犬體型更小、更輕，經常被執法單位選上當作警犬用，且能協助搭檔處理各種情況，從美國在阿富汗的軍事行動到白宮特勤局，都有比利時馬里努阿犬的身影。

執法人員13日在賓州追捕逃獄的殺人犯卡瓦坎特的行動中，一槍未發，便將嫌犯制伏。(...
執法人員13日在賓州追捕逃獄的殺人犯卡瓦坎特的行動中，一槍未發，便將嫌犯制伏。(美聯社)

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